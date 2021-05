¿Qué te parecería un Honda Civic Tourer? Mira este render y juzga por ti…

El Honda Civic Tourer ha sido uno de los modelos más incomprendidos de la última década. Su venta nos pilló por sorpresa, porque no esperábamos que la firma nipona desarrollara esta carrocería en la novena generación. Así pasó, que con la llegada de la actual entrega la mataron y trajeron a Europa la versión sedán. Como ya sabemos, esta carrocería tampoco ha triunfado, por lo que cuando llegue el próximo Civic tampoco volverán a comercializarla.

No obstante, no podemos olvidar que aunque las carrocerías familiares no tienen un elevado número de adeptos, aún mantienen una cuota de mercado generosa a nivel mundial. Teniendo en cuenta este razonamiento, X-Tomi Design ha querido dar forma al que hipotéticamente hubiera sido el Honda Civic Tourer de undécima generación. Y siendo sinceros, el resultado le ha quedado muy bien, tanto que nos gustaría que volviera de nuevo.

Este hipotético Honda Civic Tourer no está en la hoja de ruta de la marca…

Si echamos un vistazo al render creado por X-Tomi Design, vemos que las líneas básicas de diseño del Civic Tourer no varían en el frontal. El cambio llega a partir del pilar «B», que es cuando la línea del techo se torna más plana y se suman unas elegantes barras de techo cromadas. La posición del pilar «C» es más tendida y se añade una tercera ventana custodia. Todo, manteniendo la línea de tensión que recorre la cintura de la carrocería.

La forma en que X-Tomi Design hubiera rematado la zaga de este «hipotético» Honda Civic Tourer no la conocemos. Esto es así, porque no ha ofrecido imagen alguna, aunque seguro mantendría el esquema del sedán. Quizá no sería tan atractivo con el Tourer de novena generación, pero la versatilidad sería una de sus premisas básicas. Esta es la razón por la que nos gustaría que la firma lo resucitara, aunque los números no dieran.

Artículo relacionado: La undécima generación del Honda Civic Sedán ya es oficial en los EEUU

Por ahora lo único que nos queda es especular. Sabemos que a EEUU sólo llegarán las versiones hatchback y sedán. El Coupé ha muerto, no sabemos si para siempre o por una temporada, y el familiar Tourer no tiene visos de que vuelva a la vida. Habrá que esperar a conocer los planes que la marca tiene para nuestro mercado, aunque nos da en la nariz que sólo conoceremos el hatchback y con gama al gusto de los yanquis.

Fuente – X-Tomi Design