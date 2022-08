¿Querrías que Saab resucitara? Pues aquí tienes un par de ideas…

Cuando MG-Rover quebró algo se rompió en nuestros corazones. Vale, no era uno de los fabricantes más queridos ni de los que mejor imagen corporativa tenía, pero era la última esencia del sector del automóvil británico. Y no solo eso, entre sus tesoros se «escondían» firmas tan valiosas como Mini. Pero aunque este hecho fue duro no es el único que nos ha dolido. La muerte de Saab fue una de las más traumáticas y tristes de las que hemos vivido…

La casa sueca era, junto a Volvo, una institución. Cierto, formar parte del universo General Motors hizo que su esencia se viera diluida con productos que no estaban a la altura de la historia de Saab. Con todo, no merecía el final que tuvo y más aún, la forma en que los yanquis jugaron con ella a la hora de vender sus activos. Ahora no es más que un recuerdo que pertenece a la china Evergrande Group aunque los rumores de su vuelta son recurrentes…

Saab, por el momento, no volverá a la actividad como la conocimos en su día…

La última noticia que tuvimos de Saab fue que NEVS salía a la venta por falta de liquidez. Tras ello fue Evergrande Group quien se hizo con sus acciones y hasta ahora: nada. En efecto, la casa sueca está muerta y aunque ha trabajado en varios proyectos, ninguno termina de ver la luz. Sin embargo, los fanáticos de la marca quieren verla de nuevo en activo y estos renders que puedes ver son la prueba fehaciente de que aún suspiran por sus modelos…

Ernst Hellby ha trabajado para dar forma a los renders que puedes ver. Si te fijas, este fanático de Saab cree que la vuelta de esta marca podría ser en clave eléctrica aplicada al segmento de moda, el de los SUV´s. Así es que no se lo ha pensado y sobre el Saab 9-X Concept del año 2001 ha moldeado este modelo. Y aunque el parecido con el prototipo original es evidente, bastarían un puñado de cambios para hacerlo viable y llevarlo a la producción.

Teniendo en cuenta tal hecho surge una pregunta ¿Tendría sentido un modelo así? Pues sí y no. La parte buena es fácil de argumentar. Se trata de un SUV eléctrico que se ubicaría en la zona media o alta del mercado. Esto es, que todos los rivales a los que tendría que hacer frente serían de casas premium como Mercedes-Benz, BMW o Audi. Además, si llega con la calidad de los últimos Saab y su tecnología, sería un modelo de nicho muy redondo.

Y ¿Dónde estaría el problema? La imagen pública de la marca es nula pues aunque Saab tiene muchos fieles el volumen de ventas que alcanzaría sería testimonial. Eso, por no mencionar que su desarrollo técnico supondría una inversión que los chinos de Evergrande Group no quieren ejecutar. Una pena que sea así, pero la vuelta de la firma sueca cada vez es más lejano y complicado…

Fuente – Ernst Hellby