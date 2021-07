¿Quieres parar el tiempo? Con Rolls Royce podrás, aunque no será barato

«Tempus fugit». Quizá muchos no sepan qué significa esta expresión latina, pero a medida que pasan los años, nos acordamos más de ella. Básicamente viene a decir que «el tiempo pasa volando» y que lo que no hagas hoy igual no lo puedes hacer mañana. Esta máxima ha obsesionado a la humanidad desde tiempos inmemoriales y, aunque no tiene solución, buscamos una excusa para empequeñecer su influencia. Y hay marcas de coches que colaboran a ello.

No, no pienses que ofrecen algo así como un «pack para hacer retroceder el tiempo». Esto lo intentó DeLorean con el DMC y se limitó al cine. Nos referimos a que hay fabricantes de coches, como Rolls Royce que quieren que te olvides del tiempo y todo lo que lo rodea dentro de sus coches. Para ello, hace meses presentó una serie muy especial. Se llama Tempus y la desarrollaron sobre el Phantom. Ahora, muestran los primeros ejemplos de este trabajo…

La colección Rolls Royce Tempus quiere que olvidemos el paso del tiempo… a base de extras y dinero

Primeramente, Rolls Royce ha querido recordarnos cuál ha sido la inspiración de la versión Tempus. Se trata del tiempo, el espacio profundo y un físico teórico que cambió la forma de ver el universo. Pero cuidado, que no se limita al reloj y el movimiento de sus manijas. La prueba la tenemos en que dos de las veinte unidades que se van a fabricar han sido creadas para celebrar el 40 aniversario de Glenn y Gigi Moss, una pareja de Riverside California.

El Rolls Royce Dawn Black de la señora Moss presenta un acabado exterior de Crystal sobre Bright Red. Por su parte, el espíritu del éxtasis que adorna el capó está fabricado en fibra de carbono negra brillante. Este acabado, se extiende por el borde de la parrilla delantera, el embellecedor de la tapa del maletero, los tubos de escape y el embellecedor de la entrada de aire. Además, las llantas se crean utilizando 22 capas de fibra de carbono dobladas.

Ahora conoceremos el Rolls Royce de Mr. Moss. El exterior del Phantom Tempus se viste de un brillante tono Crystal sobre Arctic White. A modo de contraste cuenta con una librea negra que rodea toda la carrocería y acaba en la parrilla frontal. De puertas adentro tampoco faltan los detalles únicos. A mencionar, tenemos el cuero blanco que cubre los asientos, el techo «estrellado» o el estribo iluminado que han fabricado a mano en Goodwood.

Estas dos unidades son un ejemplo de lo que es capaz de hacer la división de preparaciones especiales de Rolls Royce. El resto no las conocemos y quizá no las conozcamos, pero lo que no queda duda es del lujo que pueden desprender. Su próximo proyecto es el super limitado Boat Tail, un modelo hecho para soñar…

Fuente – Rolls Royce