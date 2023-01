¿Quieres un Bugatti Bolide? Pues con Lego Technic ahora podrás

¿Quién no ha soñado alguna vez con tener un Bugatti Bolide? Creo que no hay un solo ser humano en toda la faz de la tierra que no lo haya deseado. El problema está en que la casa de Molsheim es una de las más exclusivas y limitadas del mundo y la producción de este modelo está medida al milímetro. Tanto es así, que el puñado a la venta se agotaron en un puñado de horas. Con todo, hay una solución «intermedia» para quitarte ese «mal deseo».

Se trata del Bugatti Bolide by Lego Technic que la juguetera ha puesto a la venta. Como bien sabes desde hace un tiempo esta empresa colabora con algunas marcas de coches para ofrecer en su catálogo sus vehículos. Claro está, no son iguales ni tienen las mismas «prestaciones» pero son el agasajo perfecto para los más pequeños y no tan pequeños. Además, esta unidad en concreto tiene un precio de «derribo» y detalles que están muy muy bien.

El Bugatti Bolide que ofrece Lego Technic está disponible desde 49,99 euros…

Este maqueta con kit de piezas Lego destaca por sus 31 centímetros de largo, 13 centímetros de ancho y 8 centímetros de alto. En total cuenta con un total de 905 piezas y, como datos curiosos a tener e cuenta, las puertas se abren en forma de tijera o los pistones del motor W16 son móviles. Las tapas dobles que ocultan el motor 8.0 W16 Quad-Turbo se abren como también el volante que actúa sobre la dirección es totalmente funcional.

En cuanto a su diseño, el Bolide de Lego Technic es el de carreras con esquema negro y amarillo. Aún así es fácil darse cuenta de ciertos detalles de diseño que le acercan al modelo original. En los pasos de rueda delanteros luce stickers con una «X» blanca o por ejemplo, en la parrilla frontal no falta la típica herradura invertida. En la zaga tampoco pasan inadvertidas las luces en forma de «X» que se unen en el centro y son características del Bolide.

Con todo, si tras ver a este Bugatti Bolide by Lego Technic quieres uno hoy es tu día. Sí, porque su tirada no se va a limitar a las 40 del original. Además, su precio es mucho más económico pues se aleja muy mucho de los 4 millones de euros que la casa de Molsheim pide por él. Para ser exactos, Lego lo vende por 49,99 euros aunque con la siguiente condición: sólo se pueden pedir dos unidades por cada pedido que se haga en la web.

Igual prevén que se agote en unos pocos días… Eso sí, como regalo perfecto de reyes para los más pequeños (y uno mismo también) no tiene precio.

Fuente – Bugatti – Lego Technic