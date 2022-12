¿Quieres un Polestar económico? Pues atento al CAKE Makka…

Las firmas premium están acostumbradas a tratar con clientes de elevado poder adquisitivo. Muchas veces cuando acuden a sus concesionarios o intermediarios no saben muy bien qué es lo que quieren. La razón de su indecisión (y lo afirmo con conocimiento de causa) se debe a que están tan colmados de lujos y novedades que pocas cosas les llaman la atención. De ahí que, además de en sus coches, trabajen en otras líneas de productos accesorias…

¿Conoces a Polestar y su gama de vehículos eléctricos? Si es así sabrás que no están al alcance de cualquiera pero su gama es más amplia. Así es que si estas navidades quieres darte el lujo seguro que puedes permitirte uno. No es un coche como tal, pero el CAKE Makka Polestar seguro te «levanta la moral» y hace que tus vecinos ya no te miren con desdén. Eso sí, has de saber que se trata de una pequeña moto eléctrica de diseño al estilo sueco.

La moto CAKE Makka Polestar tiene un precio de 5.300 euros… y tiene una autonomía en ciudad de unos 50 kilómetros…

Siguiendo la moda de las bicis y motos eléctricas, Polestar presenta la segunda iteración de este modelo. El CAKE Makka de primera generación debutó el pasado año 2021 y se agotó en cuestión de pocas horas. De hecho fue una colaboración entre la empresa CAKE y la firma premium de Volvo para llegar a más clientes. Y ahora vuelven con una nueva hornada customizada con nuevos detalles de diseño. El más interesante, el tono del su chasis.

¿Recuerdas al Polestar O₂ que debutó el pasado mes de marzo? Pues se viste en el mismo color azul que la carrocería de este descapotable aunque también añade nuevos detalles de diseño. Como ya ocurría en el anterior hay un fino faro LED y un amortiguador de gama alta Öhlins. Además, en esta ocasión no falta un portaequipajes trasero desmontable flexible. Está pensado para llevar diferentes objetos: cajas, maletas u otro asiento extra.

Respecto a su tren motriz, el CAKE Makka Polestar es cien por cien eléctrico. Las especificaciones que ofrece la marca son las siguientes:

Potencia: 3,6 kW (4,896 CV)

Par: 60 Nm

Capacidad batería extraíble: 31 Ah / 1,5 kWh

Autonomía: 50 km en ciudad mixta (WMTC-II)

Teniendo en cuenta estas cifras, no será el Polestar más rápido del mercado pero quizá uno que sí puedes pagar. Sin embargo hay un pequeño problema: su producción será limitada. No sabemos cuántos va a fabricar CAKE pero tiene toda la pinta de que no serán muchos. Además su precio es otro hándicap. Sí, porque piden por él nada más y nada menos que 5.300 euros y por ese precio hay alternativas mucho mejores pero menos menos exclusivas…

Tú haz cuentas…

Fuente – Polestar – CAKE Makka Polestar edition