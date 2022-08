¿Quieres ver el interior del Fiat Fastback? Pues atento a este vídeo

Cuando Renault anunció que lanzaba al mercado al Arkana nos llevamos una grata sorpresa. Era la primera vez que una marca generalista se atrevía a desarrollar y comercializar un SUV de estilo coupé . Hasta entonces era coto exclusivo de las premium, sobre todo de BMW que con los X6 y X4 se adueñó de una parcela muy rentable. Y si al principio todos dudábamos de su posible éxito, a los pocos meses quedo claro que la casa del rombo había acertado…

Hasta ahora, pues más de un rival ya planea, o está planeando, lanzar al mercado algún producto similar. Uno de los que podría hacerle mucho daño es el nuevo Fiat Fastback . No hay más que ver su diseño para saber que es uno de los que quiere ponerle la zancadilla, aunque por el momento su «coto de caza privado» se ubicará en otro continente. Sí, porque está pensado para Mercosur aunque visto su diseño exterior, y ahora el interior , no lo parece. ¿Lo cree?

Tras una larga espera y una intensa campaña teaser sabemos que el debut del Fiat Fastback tendrá lugar el 14 de septiembre…

[embedded content]

Por si ya lo habías olvidado, te vamos a recordar el periplo recorrido por el Fiat Fastback hasta mostrar su habitáculo . La marca revela primero su nombre, después su silueta y luego, hace tres semanas, el diseño exterior. Y como colofón, ahora es el momento de mostrar toda la sofisticación del interior del modelo que será el tope de gama entre los turismos de Fiat en Brasil. Así es como lo define la propia Fiat y viéndolo, ya nos gustaría verlo en Europa…

Según Fiat, el diseño interior del Fastback sigue la filosofía «wrap around». Crea una atmósfera envolvente para todos los ocupantes gracias a una consola central alta y funcional que destaca por la posición y el tamaño de la pantalla táctil central. Además, indican que la posición de conducción más alta transmite una gran sensación de seguridad. A todo ello se suma el cockpit digital o el freno de mano eléctrico como novedad en la gama de Fiat…

A modo de resumen. Es un habitáculo que, si no supiéramos que va para un vehículo destinado a Mercosur, diríamos que es un acierto. Y no solo eso, parece que Fiat ha acertado al combinar los materiales que visten el salpicadero o las puertas. Como dato curioso a mencionar, el botón de arranque está integrado en el volante y va en rojo. No creemos que el Fastback tenga grandes ínfulas deportivas, pero ese detalle ya dice mucho de sus aspiraciones…

Una pena que se vaya a quedar en Brasil y mercados adyacentes, pero quien sabe, igual en su debut oficial nos dan una sorpresa. Será el día 14 de septiembre y quién sabe…

Fuente – Fiat