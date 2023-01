RAM 1500 REV: Stellantis registra este nombre ¿Sabes por qué?

La electrificación de Stellantis avanza a buen paso. El desarrollo de su trío de plataformas STLA va por buen camino y la prueba está en el número de lanzamientos que tiene previsto el conglomerado italo-galo-americano. Uno de los segmentos que más interesa a sus directivos es el de los SUV´s y pick up´s pues son los más rentables. Por esto mismo están acelerando todos aquellos proyectos relacionados con este tipo de mercados. Y hay uno muy valioso…

Se trata del RAM 1500 REV o al menos, es lo que podemos intuir. La razón es muy sencilla: su departamento legal ha solicitado a la United States Patent and Trademark Office la protección legal de esta denominación comercial. Sin embargo, a nosotros se nos ocurren algunas pistas para explicar qué es lo que estarían tramando. ¿Recuerdas que en los últimos tiempos hemos hablado del prototipo Revolution? Pues podría tratarse de otra versión más.

Con el nombre RAM 1500 REV en Stellantis querrían proteger a la nueva 1500 eléctrica de rango extendido…

Lo primero que has de saber es que esta nueva RAM 1500 REV podría debutar el próximo 5 de enero. En la marca anunciaron tiempo atrás que su debut tendría lugar en esta fecha, por lo que no podemos despistarnos. Si nos dejamos llevar por la información que han publicado, estamos ante «la pick up del futuro». Y quizá preguntéis a raíz de esta afirmación ¿Dónde está la gran diferencia respecto al montón de rivales que están surgiendo y naciendo?

Pues porque todo apunta a que Stellantis prepara dos versiones de la 1500 EV. Una cien por cien eléctrica que estaría lista para su venta en 2024 o 2025 con una autonomía de hasta 800 kilómetros. Además, podría cagar su acumulador con una velocidad de hasta 150 kW para así reducir los tiempos de espera entre «repostajes». Pero no es lo único, también estaría en desarrollo una versión eléctrica de rango extendido más, digamos, versátil…

Artículo relacionado: La RAM 1500 Revolution BEV Concept está cada vez más cerca…

Con todo, la explicación del apellido «REV» podría tener dos significados. El primero: ser el nombre que el fabricante dará a la RAM 1500 eléctrica. El segundo: que sea efectivamente la versión de rango extendido que hemos apuntado anteriormente. En todo caso, la solicitud de protección legal de esta denominación comercial aún está en la fase de estudio. La razón para ello es que fue presentada ante la USPTO hace poco, el pasado día 23 de diciembre.

Además, como dato curioso, Stellantis también ha solicitado la protección legal de una frase. Se trata de la frase «Freedom is Electric» y su solicitud también fue presentada el mismo día que la de RAM 1500 REV. La duda sobre su uso aún está en el aire, aunque ya hay fuentes que apuntan a que está destinada para usar en la nueva gama de vehículos eléctricos de Jeep. Habrá que esperar a que Stellantis anuncie sus usos, pero esto promete…

Fuente – United States Patent and Trademark Office