RAM Rampage: Un interesante pick up que gustaría en Europa…

Stellantis está a punto de dar un duro golpe a sus rivales en Mercosur. El lanzamiento oficial de la nueva RAM Rampage pondrá contra las cuerdas a un montón de pick up´s medianas que intentan, sin éxito, arrebatar a Fiat su cetro como firma más vendida en la región. Y aunque el segmento de los pick up´s no es coto exclusivo de la italiana sí que sirve de trampolín para que sus marcas «hermanas» se acerquen a los clientes de esta dura región del mundo.

De la nueva RAM Rampage llevamos tiempo hablando. Fue hace ya meses cuando la ex marca del carnero se lanzó «a la aventura» publicando una historia para contar el desarrollo de este pick up. Y tras varias entregas y varios teasers aquí tenemos los principales datos de este importante modelo. Además, como dato a tener en cuenta, estamos ante un modelo que forma parte de una nueva familia de pick up´s que quieren conquistar todo el mundo…

La nueva RAM Rampage luce una imagen robusta y musculosa…

Estéticamente hablando estamos ante una RAM genuina. El equipo de diseñadores no han arriesgado y esto se ve en que los trazos que conforman su carrocería son fácilmente reconocibles entre los otros modelos de la casa. El plano que más gusta es el frontal pues cuenta con unas ópticas Full LED que se dan un aire a Jeep pero que los diseñadores disimulan con su parrilla. Ahora hay un marco que engloba la parrilla con el logo y baja al paragolpes.

Según la versión elegida el entramado interior de la parrilla varía con lamas horizontales o un tipo panal de abeja. En cuanto al paragolpes, es de líneas sencillas y puede ir acabado en plástico negro en las versiones más camperas o ir a juego con el resto de la carrocería en las más lujosas. No faltan ópticas anti niebla y ya, en la vista lateral unos pasos de rueda bien protegidos por molduras plásticas negras que van pintadas en las versiones más completas.

En este plano no hay sorpresas con líneas sencillas y cuatro puertas para mejorar el acceso al interior. Según la versión elegida las manillas de las puertas pueden ser cromadas al igual que la línea que circunda las ventanillas o los retrovisores. En cuanto a la zaga hay líneas sencillas que dan al portón de acceso a la bañera de carga gran acceso con ópticas LED verticales. En el centro va el logo de RAM y en la zona baja el nombre Rampage y la versión.