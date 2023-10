Renault Estafette: Así podría llamarse la nueva furgoneta eléctrica del rombo

La electrificación del sector del automóvil es un hecho que no tiene vuelta atrás. De una u otra forma el grueso de las marcas trabaja para «dar con la tecnología ideal» que les permita lanzar vehículos eléctricos que tengan una gran relación entre precio autonomía. Con todo, hay un modelo que podría ser el Renault Estafette y que tendría en mente revolucionar el sector. Aunque ojo, que de él se sabe aún muy poco pero no de su proyecto…

Los rumores sobre la vuelta a la vida del ya mítico Renault Estafette vienen de muy largo. Como sabéis la casa gala se ha animado a «resucitar» a sus viejas glorias y este modelo podría estar entre sus planes. Y estos rumores vuelven a tomar fuerza una vez los responsables de la casa del rombo han anunciado su asociación con Volvo Group para el diseño de vehículos utilitarios e industriales eléctricos de pequeño tamaño sobre la tecnología FlexEVan…

La nueva, e hipotética, Renault Estafette BEV se fabricaría sobre la nueva tecnología FlexEVan… y debería llegar en 2026…

La imagen teaser que tienes aquí es la «prueba» ¿Palpable? de que Renault y sus socios de Volvo Group (Ojo, no son los de Volvo Car Group división de Geely dedicada a la fabricación de coches) están trabajando en un modelo que será real. En este caso es una furgoneta de pequeño tamaño que se basa en la tecnología FlexEVan. Por si no sabes en qué consiste esta tecnología, te lo vamos a explicar porque si se materializa podría ser todo un éxito…

Renault quiere cambiar el sector del automóvil con nuevos vehículos eléctricos utilitarios, compactos o furgonetas. Y no solo eso, serán ultramodulares y conectados para lo que han diseñado una nueva plataforma eléctrica de 800 V. El esquema de la base es muy sencillo: es un monopatín que integra una nueva arquitectura de software SDV que cobra vida gracias a un ordenador superportente desarrollado junto con los expertos de Qualcomm.