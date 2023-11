Renault Master: La nueva generación está cada vez más cerca…

El segmento de los vehículos industriales es uno de los más disputados en Europa. No en vano, aunque su rentabilidad unitaria no es la mayor (por los ajustados márgenes comerciales de los concesionarios) las marcas no quieren ceder terreno. El mejor ejemplo es la nueva Renault Master que está en camino y que quiere revalidar su posición como modelo dominante ante sus rivales. Y para ello la casa del rombo está echando el resto para brillar.

Como bien sabes Renault ofrece una amplia gama de vehículos industriales. El Kangoo es su adalid pero en el mercado los Trafic y Master apuntalan su presencia con soluciones para todas las necesidades. Sin embargo ante el movimiento estratégico de Stellantis, con la inminente electrificación de su oferta, en Renault no se pueden parar. El resultado es que en pocos días conoceremos al relevo generacional de la Master. ¿Sabes cómo y cuánto cambiará…?

La nueva generación de la Renault Master será más eficiente en su aerodinámica y consumo…

Para anunciar su inminente debut oficial la marca gala ha publicado un oscuro teaser. En él se puede ver a la nueva Master de perfil con las luces encendidas para, así, dar mayor entidad a la revelación. No obstante, aunque no deja ver mucho hay un par de detalles que gustan. En primer lugar, parece que sus ópticas frontales Full LED no son horizontales sino verticales. Al menos la luz diurna ya que en la parrilla podría haber otro foco oculto.

En ella se atisba el logo de la marca que parece mucho más generoso que ahora. Si seguimos por el lateral y nos fijamos bien, el corte del parabrisas con el capó frontal es más angular huyendo del volumen único. En cuanto al perfil de su caja parece que estamos ante la versión de carga ya que se intuye mucha chapa. Es decir que desde la puerta del conductor hasta el pilar «D» no hay cristales ya que toda la superficie está panelada y ciega.

Si vamos a la zona alta de la caja de carga y nos fijamos en el zócalo final vemos un ligero rebaje. Según la casa gala la nueva Master ofrece un mejor coeficiente aerodinámico y esta rebaja sirve para eso. No penalizará a la capacidad de carga y en cambio, ayuda a mejorar el flujo de aire. Por último, las ópticas de la zaga parece que no se distanciarán mucho de las del actual. Serán verticales y ocuparán el espacio mínimo sobre la vertical de la cabina.

Con h asta un 21% menos de consumo en la versión 100% eléctrica y un ahorro de 1,5 l/100 km en la versión ICE…

Y hasta ahí los pocos detalles que tenemos de la estética de la nueva Renault Master. Y aunque por ahora los detalles de su técnica y mecánica también son desconocidos, hay una pista que nos dice qué podemos esperar con su debut. Según la nota de prensa oficial que han publicado…

«Gracias a una carrocería con forma de “aerovan” y a un nuevo sistema de frenos, el nuevo Renault Master ofrece un ahorro de consumo del 21% para la versión eléctrica y de 1,5 l/100 km para la versión de combustión interna«

Por tanto, es oficial que habrá versión cien por cien eléctrica y que, además, los térmicos reducirán tanto sus consumos. Esto lo sabíamos pero no que su eficiencia, al menos sobre el papel, sea tan buena. Así es que lo único que nos queda es esperar a que el Solutrans Motor Show de Lyon (Francia) abra sus puertas y podemos conocer todos los detalles. Como detalle, su producción será en el centro técnico de Batilly que recibirá una gran inversión.

Fuente – Renault