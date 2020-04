Renault modifica su estrategia en China para ser más competitivo y ágil

El sector del automóvil es uno de los más activos y dinámicos de cuantos componen la economía mundial. Desde hace unos años se han impuesto dos paradigmas: la electrificación y la conducción autónoma. Por esta razón, las diferentes firmas que lo componen están adaptando sus planes de futuro ya que de lo contrario están avocadas a desparecer. La última que ha anunciado sus pasos es Renault, dejando claras sus convicciones.

El Grupo Renault fue uno de los primeros en apostar por la electrificación de sus marcas. Para ello ha inyectado elevadas sumas de dinero, sobre todo en regiones como China. Y es en este país donde dará el primer paso para cambiar a nivel global ya que ha tomado una decisión muy importante. Abandonar el mercado de turismos con motores endotérmicos para centrarse en los impulsados por electricidad. Pero aún hay más…

Renault se centrará en los EV y fortalecerá su asociación con Nissan

En esta parcela del mercado el conglomerado galo trabajaba conjuntamente con Dongfeng. Para ello estableció una empresa conjunta denominada Dongfeng Renault Automotive Company Ltd (DRAC). Ahora, tras este anuncio, las acciones que obran en poder de los franceses pasarán a manos de Dongfeng Motor Coporation (DRAC). Cuando la transacción haya concluido, las operaciones se detendrán desvinculándose ambas entidades.

Sin embargo, la colaboración entre ambos constructores no acabará irremediablemente. Es más, Renault y Dongfeng, junto a Nissan, seguirán colaborando, pues entre las tres seguirán desarrollando mecánicas diésel y gasolina para satisfacer sus necesidades en aquellos mercados donde aún tengan demanda. Además, tampoco descuidarán la conducción autónoma y la comunicación entre vehículos, desarrollando nuevas tecnologías.

Por otra parte, la división de vehículos comerciales (LCV) de Renault seguirá funcionando a través de otra empresa. En concreto, bajo la subsidiaria Renault Brilliance Jinbei Automotive Co., Ltd. (RBJAC) que lleva años trabajando y que no será disuelta. Por el momento, desconocemos cómo evolucionará su forma de trabajo ya que está previsto que los industriales de la casa del rombo se pasen también a la electricidad.

Donde sí habrá cambios es en el negocio de los vehículos eléctricos. Estará gestionado a través de dos empresas ya existentes: eGT New Energy Automotive Co., Ltd (eGT) y Jiangxi Jiangling Group Electric Vehicle Co. Ltd (JMEV). En la primera figuran como socios Nissan y Dongfeng centrándose en la fabricación del Renault K-ZE o Dacia Spring. En la segunda están la gala y Nissan, con planes de lanzar cuatro eléctricos para el año 2022.

Fuente – Groupe Renault