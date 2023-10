Renault Niagara: El pick up híbrido que podría ser realidad en 2027

Renault está dando pasos muy firmes para seguir creciendo. Hace unos días presentó al Kardian un B-SUV de diseño atractivo y corte económico listo para asaltar a la región de Mercosur. Sin embargo, para captar a clientes y nuevos fieles necesitan más que las ventas del nuevo Kardian. Necesitan una nueva gama de producto que se sitúe por encima de la de sus rivales de Stellantis. Y con el Renault Niagara Concept pick up están ya muy cerca.

Como ya sabéis Renault vende el Alaskan pick up en varios países de Mercosur. También estuvo a la venta en España y es más, lo fabricó Nissan en el centro técnico de Barcelona (España). Con todo, su éxito ha sido un tanto justo pues a día de hoy sólo se fabrica en el centro de Córdoba (Argentina). Pues bien, con el Niagara quieren da una vuelta de tuerca a su gama al ofrecer un producto más atractivo, capaz y ecológico. Sí, porque es un híbrido.

El Renault Niagara es un pick up híbrido de diseño muy atractivo…

[embedded content]

Antes de contaros cómo es la técnica del nuevo Renault Niagara Concept vamos a hablar de su diseño. Estamos ante uno de los pick up´s más atractivos de los últimos tiempos aunque no podemos olvidar que es un prototipo. Además no hereda ningún rasgo de diseño de los actuales modelos de la casa gala por lo que «es un alma libre». Y eso se ve en el diseño de su frontal con ópticas Full LED partidas en varios segmentos o la gran parilla sin el logo.

En su lugar está la denominación «RENAULT» que, además, está iluminada. Los paragolpes son minimalistas y cuentan con diferentes ganchos y anclajes por si hay que remolcar a alguien o nos tienen que remolcar. El lateral es un punto clave para entender su diseño y posicionamiento. Los pasos de rueda son muy grandes como lo es la altura libre al suelo dejando a la vista las suspensiones y anunciando que tiene cualidades off road muy buenas…

Las llantas y los retrovisores futuristas no llegarán a la calle pero sí las manetas para abrir las puertas. La baca y todo el conjunto de soluciones prácticas sí podría verse en el modelo de producción como complementos. Ya en la zaga tenemos una bañera de carga que incorpora dos ruedas de repuesto y varios «adornos» en tono flúor como los contornos. Sus ópticas son muy modernas y van al centro junto con el rombo y el nombre del pick up.