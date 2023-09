Restricciones 2024 con tu coche etiqueta B de la DGT

Desde que la DGT (la Dirección General de Tráfico) implementase sus etiquetas medioambientales, todos tenemos en cuenta las que pueden asignarse a nuestro coche. Entre ellas se encuentra la etiqueta B, hasta hoy una de las más permisivas para los coches contaminantes, pero no a partir de 2024

Estas se dan en una asignación de la que, con las nuevas leyes y normas sostenibles para las ciudades, cada vez son más los que se dirigen hacia vehículos nuevos que cumplan con los parámetros y condiciones. Ahora bien; ¿qué es lo que tenemos con estas pegatinas y cómo nos puede afectar para el próximo año que nuestro coche tenga la etiqueta B?

La etiqueta B dejará de ser tan permisiva, y obligará a regular la circulación en ciudades

Tanto Madrid como Barcelona ocupan un lugar destacado como los centros urbanos principales de España, siendo líderes en la implementación de medidas en respuesta a las directrices de la Unión Europea en cuanto a reducción de emisiones.

Ambas ciudades han tomado la iniciativa de aplicar acciones con el propósito de regular la circulación de vehículos, contribuyendo así a la disminución de las emisiones y al cuidado del entorno medioambiental.