Rolls Royce Acadia Droptail: 8 mil horas de lujo extremo y exquisito

Dicen que el lujo no tiene precio y puede que sea así. El dinero no lo es todo pero hay un refrán muy antiguo que dice algo tal que así: «Los duelos, con pan son menos» o en román paladino: que dinero no dará la felicidad, pero ayuda a ello. Y de esto saben mucho en Rolls Royce ya que su esencia está impregnada del más rico lujo. De hecho con el último modelo one-off que han presentado lo confirman. Ante ti está el excelso Rolls Royce Arcadia Droptail.

Como bien sabes la casa de Derby hace un tiempo anunció que crearía cuatro unidades Droptail muy exclusivas. Las dos primeras ya han visto la luz y de ellas te hemos hablado. Pues bien ahora toca conocer el tercer encargo que lleva el nombre Aradia en honor a la mitología griega que decía que había un lugar en la tierra que representaba el cielo. Y vaya si lo representa porque aunque no tenemos detalles de su tren motriz o precio, es una auténtica pasada.

El Rolls Royce Acadia Droptail ha necesitado 8 mil horas para dar forma a la madera que recubre su carrocería…

[embedded content]

Como puedes ver este Rolls Royce Arcadia Droptail es un auténtico «yate». Su diseño sigue el estilo ya visto en las dos creaciones anteriores aunque para la ocasión luce elementos únicos. Destaca el tono blanco que viste la carrocería con partículas de aluminio y vidrio. Otro detalle es que la fibra de carbono que está en los bajos va pintada de un tono plateado llamado Bespoke y apariencia de aluminio sólido. Amén de la tapa de madera trasera…

Este panel curvo revestido de madera va sobre la tapa del maletero y todo el interior del Arcadia ha necesitado 8 mil horas de trabajo. Para dar un toque de contraste el interior juega con los tonos blancos y un tostado que va por los asientos y el túnel central. A contraste, también cuenta con la plancha de madera noble del salpicadero. Pero el dato más «loco» es que el reloj de la cabina ha tardado en diseñarse dos años y cinco meses en montarse.

El reloj incorpora un exquisito patrón geométrico guilloché en metal bruto con 119 facetas. Más abajo va el logo de Rolls Royce, con la doble R, mecanizado en acero pulido. La esfera incluye unas agujas parcialmente pulidas y cepilladas y 12 «coronillas» de 0,1 mm de grosor. Para garantizar la legibilidad del reloj, los especialistas pusieron a cada corona un puente de relleno y las pintaron a mano utilizando una cámara de hasta 100x de aumento.

Su propietario es de Singapur y ha elegido el volante a la izquierda para poder usarlo en prácticamente todo el mundo…

Con todo, si quieres tener un Rolls Royce Arcadia Droptail sentimos decirte que va a ser imposible. El dueño de esta unidad ya la tiene, aunque antes pudo verla en 2023 cuando la marca cumplió su 119 aniversario. Como dato curioso a tener en cuenta es un cliente de Singapur que ha pedido el volante a izquierda para así poder usarlo sin el más mínimo problema en todo el mundo. Eso es que piensa llevárselo allá donde vaya cuando viaje… ¿No?

Fuente – Rolls Royce