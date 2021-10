Rolls Royce anuncia que el Wraith tendrá relevo, pero no como esperamos

El Rolls Royce Wraith es uno de los productos más veteranos que quedan en el portfolio de la firma británica. No en vano, la actual generación vio la luz en el año 2013 como modelo de 2014. Además, por si no lo sabías, en el lejano año 1938 la marca vendió otro modelo con el mismo nombre, aunque en la distancia uno y otro no tienen nada que ver más que son coupés. Con todo, este modelo de super lujo está agotando los últimos «cartuchos» de su ciclo vital.

Si estuviéramos hablando de cualquier otra firma, ya tendríamos algunos datos de su relevo. Sin embargo, la casa inglesa todavía está pensando qué hacer con el Wraith. Cierto es que su volumen de ventas ha sido muy bueno, pero el mercado y el sector están virando hacia otro tipo de propuestas más vendibles y rentables. Más, si echamos un ojo a la presentación del Spectre, el que será su primer modelo eléctrico. Y la clave que quizá resuelva su sustitución.

El Rolls Royce Wraith sería sustituido por el nuevo Spectre EV, aunque no de forma directa…

Del Rolls Royce Spectre sabemos muy poco. Básicamente que no comparte plataforma con ningún modelo de BMW y que ofrecerá una calidad y nivel tecnológico sin parangón. Sin embargo, Torsten Mueller-Oetvoes, CEO de la firma inglesa, ha hecho unas declaraciones a Automotive News dando pistas sobre su posición en el mercado. En un primer lugar ha dicho que el Spectre, que tiene una carrocería de estilo coupé, no sustituye al Wraith.

Sin embargo, luego ha puntualizado que…

«No es de ninguna manera el sucesor del Wraith. Es una propuesta diferente para nuestros clientes. Se sentirá muy diferente, se verá muy diferente»

De entrada estas palabras parecen coherentes, sin embargo, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Si el Spectre no va a reemplazar al Wraith ¿Por qué tiene un diseño tipo fastback? La razón que han dado para ello tiene que ver con la edad media del cliente de la marca que, por cierto, es la más baja de todo BMW Group. Al parecer, a los clientes jóvenes les interesan este tipo de vehículos, y el Spectre representa el futuro de la marca.

Por tanto, aunque Rolls Royce diga y desdiga, parece que el Wraith pasará a la historia cuando cese su venta en uno o dos años. Mientras tanto, el próximo eléctrico que lanzará al mercado la casa de Derby es un SUV que, si todo va según lo previsto, debería ver la luz en 2023 o 2024. Habrá que ver cómo se dan los acontecimientos, porque parece que la electrificación de la firma no tiene vuelta de hoja.

