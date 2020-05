RUMOR: Renault y Fernando Alonso inician el acercamiento

Hoy han sucedido algunas noticias en el mundo del motorsport. Una es unas declaraciones en las que McLaren asegura que no quería a Sebastian Vettel. Lo tenían muy claro desde Woking: “Sabíamos que sería Sainz o Ricciardo“. Por otro lado, también se ha hecho oficial un acuerdo para celebrar dos carreras en Silverstone. Ya sabéis que para mejorar la logística y que el apretado campeonato no sea una locura, lo que se está haciendo es trabajar para que se celebren varias carreras en un mismo circuito y evitar más viajes, mover todo el material, etc.

Pero creo que ninguna de ellas ha generado tanto revuelo e ilusión como un rumor que llega desde Francia. Si ya desde Italia y Alemania adelantaban que Sebastian Vettel no seguiría en Ferrari y desde España apuntaban a un inminente fichaje de Carlos Sainz, ahora son los galos los que están echando más leña al fuego sobre los numerosos rumores que ponen a Fernando Alonso en Renault. Martin Brundle lo dijo el año pasado, lo ha vuelto a decir recientemente, y ahora ha comentado nuevamente que “Alonso se muere por volver a la F1″ y que todo depende del dinero que tengan en Renault para gastar.

Ahora, desde Francia aseguran que han mantenido “conversaciones serias” para acordar entre ambas partes. Y lo hacen desde el medio francés Auto Hebbo. Y esto se termina confirmando, Sebastian Vettel quedaría fuera de la F1 y Fernando Alonso volvería al equipo en el que ganó sus dos mundiales. Sería compañero del joven Esteban Occon y, aunque no tengan un gran coche, se podría divertir y desoxidarse por todo este tiempo para estar en una mejor forma para cuando cambien el reglamento en F1 2022. De hecho, Fernando ya confirmó que se estaba planeando volver cuando se cambie el reglamento para probar los nuevos coches. Pero lo ocurrido con Vettel, el movimiento de Sainz y el de Ricciardo, podrían haber acelerado esto…

Lo cierto es que Renault es un buen sitio para volver, es casi su casa. Con ellos ganó sus mundiales. Además, se podría permitir competir con Toyota en el WEC con los hypercar y también en Indy con otros equipos, ya que no son competencia directa como lo puede ser Honda. Pero por otro lado… la verdad es que verlo volver para luchar por entrar en la Q3, la verdad es que no es algo muy motivador para la afición española. A no ser que sepa que ya tienen muy avanzado su coche adaptado a las nuevas normas técnicas de F1 2022. De hecho, desde Renault apuntaban a que el nuevo reglamento les beneficiaba a ellos más que a nadie… ¡Ahí lo dejo!