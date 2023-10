¿Sabes qué hace especial al Subaru WRX TR? Pues le falta algo…

Subaru es uno de los fabricantes más «incomprendidos» en el sector del automóvil. A ver ¿Cómo es que tenga modelos de tan alto nivel, con calidades más que dignas y tecnología punta y no se vendan a casco porro? Esta pregunta quizás se la hagan muchos apasionados de la firma pero claro, tiene varias respuestas que igual no gustan a todos. Las razones básicas para sus bajas ventas, al menos en Europa, están centradas en aspectos muy mundanos.

Primero. Europa al ser un mercado residual no tiene mucho peso para decidir en el desarrollo de sus modelos. Luego está el hecho de que todos están equipados con motores gasolina que, tal como está el precio del combustible, suponen un elevado gasto al mes. Y por último, que aún hay mucho desconocimiento por parte del público. Pero hoy toca hablar de un elemento que hace especial al nuevo Subaru WRX TR. ¿Sabes cuál es? Pues es muy fácil.

El Subaru WRX TR mantiene el bloque 2.4 litros Boxer con 274 CV y 349 Nm de par y la tracción total Symmetrical AWD…

El debut del nuevo Subaru WRX TR tuvo lugar hace muy poco en el Subiefest Florida. Antes de que los responsables lo mostraran al mundo publicaron un teaser que nos dejó con ganas de más. Y no solo eso, pensando en que quizá podría llegar a la gama una versión aún más potente y radical. Con todo, en el momento de quitar la lona nos dimos cuenta de que esta nueva versión del WRX iba a seguir los dictados de los clientes más clásicos…

De hecho, una de las sorpresas es que su motor 2.4 litros Boxer conserva intacta su potencia. Por tanto el WRX TR se queda con 274 CV y 349 Nm de par gestionados por la tracción total Symmetrical AWD. Eso sí, solo estará a la venta con una transmisión manual de 6 relaciones que mejora a la CVT de otras versiones. La suspensión es nueva con amortiguadores más rígidos y, además, la dirección estrena una nueva cremallera que la hace más directa.