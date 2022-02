¿Sabías que un nuevo Peugeot 4008 estaría en camino? Pues toma nota

¿Recuerdas cuando cobró auge la moda de los SUV´s? Fue en el año 2007, cuando la primera generación del Nissan Qashqai vio la luz y el mercado enloqueció. Hasta entonces este tipo de vehículos no habían despuntado todo lo que sus marcas esperaban. No se vendían mal, pero los gustos de los clientes iban más por otros derroteros. Pues bien, fruto de esa euforia por lanzar un modelo de este estilo es que nacieron alianzas cuanto menos curiosas…

¿Rerdas la época en que Mitsubishi trabajó junto al Grupo PSA? Fue cuando la casa nipona puso a la venta uno de los SUV´s compactos más interesantes del mercado, el ASX. De ahí nacieron los denostados Peugeot 4008 y Citroën C4 AirCross. Su historia quizá la olvidaste pues pasaron por él sin pena ni gloria pero ¿Quién dijo que segundas partes no eran buenas? Sí, sobre todo ahora que la casa del león estaría trabajando en su relevo...

El hipotético Peugeot 4008 será la versión SUV coupé del nuevo 308…

Por si no lo recuerdas, la venta del Peugeot 4008 arrancó en el año 2012 tras debutar en el Salón de Ginebra de marzo de ese mismo año. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y sus hermanos ASX y C4 AirCross cogían fuerza, él se deshinchaba. Por tanto, tras un par de años dando tumbos por medio mundo, la marca decidió reducir su gama y limitarlo a un puñado de mercados. Más tarde, sería reemplazado por el nuevo 3008 en enero de 2018.

En estos años, las nuevas generaciones de los 3008 y 5008 han marcado un punto de inflexión para Peugeot. Tal ha sido su éxito que ya están trabajando para ampliar sus gamas una vez nazcan sus relevos. Y ahí es justo donde entra a jugar el nuevo 4008. Sí, porque aprovechando las buenas críticas que está cosechando la última generación del 308 quieren dar un golpe sobre la mesa e imitar la estrategia a la que Kia está jugando con el Ceed y el XCeed.

Teniendo en cuenta este punto de partida, parece que Peugeot va a ampliar su gama con un nuevo 4008. Varias han sido las fuentes que se han hecho eco de este nacimiento, indicando que el modelo tendría por código interno P54. Y lo más importante, que podría ver la luz tan pronto como que en otoño de este mismo año 2022. Además, no sería la única versión que estaría creando Stellantis, pues Opel también tendría una iteración para su Astra.

Con todo, dar más detalles parece complicado, pues las fuentes apuntan a que no tendrá versión eléctrica, a que será más grande que el 308 del que deriva etc, etc. Por tanto, lo mejor es ser cautos y no levantar las campanas al vuelo ya que es cuestión de poco que sepamos qué es verdad y que no en este supuesto proyecto del nuevo Peugeot 4008.

