Saleen vuelve a la carga anunciando grandes novedades ¿Sabes cuáles?

Saleen es uno de los fabricantes de coches (vamos a tratarlo como tal) más minoritarios y enigmáticos de cuantos hay en el sector. La razón para tratarlo como tal es que, además de crear versiones de otros modelos, lleva un tiempo trabajando en uno propio. Con todo, esto no quita para que haya pasado por vicisitudes que casi lo matan. De hecho, por si lo habíais olvidado, forma parte de Jiangsu Saleen Automotive Technologies Group (JSAT).

La última vez que tuvimos noticias de Saleen Automotive fue hace unos tres años. Entonces la marca anunció que la podríamos verla en el Salón del Automóvil de Los Ángeles con una primicia. Se trataba del deportivo S1 pero, en cuestión de meses volvieron a desvanecerse y no supimos más de ellos hasta ahora. Sí, porque vuelven a la carga con un enigmático vídeo que deja varios titulares sobre lo que podemos esperar de su regreso ¿triunfal?

Saleen anuncia y promete un «ciclo de crecimiento explosivo» ¿Qué será…?

Sí, has leído bien pues en el año 2020 las autoridades chinas expropiaron por la fuerza las instalaciones de Jiangsu-Saleen y expulsaron a sus ejecutivos y empleados no chinos. A partir de entonces no hemos sabido qué ha pasado pero todo apunta a que se han «levantado» del bache y ya están dispuestos a seguir en la lucha. Quizá sea la razón por la que han grabado el vídeo que os presentamos y, lo más importante, las arengas que prometen…

Si echamos un vistazo al clip podemos leer y oír frases como «grandes cosas están sucediendo» o la promesa de que un «ciclo de crecimiento explosivo» está en puertas. Y muchos os preguntaréis ¿Cómo van a dar veracidad a todo ello? Pues por lo que se ve también han anunciado que trabajan en «nuevos y emocionantes productos visionarios». Y para terminar, confirma que muy pronto abrirán una nueva ronda de inversiones para su capital…

Según hemos podido saber, por varias fuentes, el valor de venta de estos títulos se sitúa en un mínimo de 500 dólares. A partir de ahí el que quiera hacerse con más participaciones ya sabe lo que tiene que hacer «aflojar». La duda que nos queda es que no sabemos realmente cuáles serán sus planes y de ahí que no nos fiemos mucho. Hay que esperar para ver cuál es su próximo movimiento, pero seguro no tardan mucho en anunciarlo a bombo y platillo.

