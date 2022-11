Scout Motors nace como marca y aquí tienes a su primer modelo

La trayectoria comercial del Grupo Volkswagen en EEUU no es muy buena. Aunque su gama se ajusta en muchos casos a los gustos de estos clientes, estos parece que todavía no confían en ellos. El Dieselgate y todo el ruido mediático que generó parece haber quedado atrás pero, aún así, no terminan de subir. Y para evitar así el descalabro de sus ventas se han “sacado de la manga” un as: resucitar a la firma Scout Motors. Eso sí, en clave eléctrica.

Del regreso de Scout Motors te hablamos hace ya un tiempo. Pero lo más curioso de su vuelta es que lo hará a su manera, es decir, como firma independiente. Y para satisfacer las demandas de los clientes de este duro y complicado mercado, ya trabajan en un R-SUV y un pick up. Hasta el momento no sabemos cómo serán pero gracias a unos bocetos tenemos una ligera idea. Ahora, vuelven a la carga para anunciar su andadura y publicar un teaser…

Scout Motors es la nueva firma de SUV´s eléctricos que ha creado el Grupo Volkswagen para América del Norte…

Para el lanzamiento comercial de Scout Motors han abierto su web oficial. Ya se puede visitar para que el público pueda descubrir sus secretos más “oscuros”. Con todo, a nosotros nos interesa descifrar cómo es este primer SUV eléctrico y para ello el teaser ayuda más bien poco. Sí, porque se trata de una imagen muy oscura en la que solo se aprecia el contorno de la carrocería. No obstante, siempre se puede “sacar algo de punta” a este material.

Quizá los más mayores o eruditos recordaréis al ya mítico International Harvester Scout. Este SUV estuvo a la venta en EEUU hasta 1980 y por avatares del destino la marca ha caído en manos de los bávaros. Y si nos fiamos del teaser parece que su vuelta será, además de en clave eléctrica, trayendo al presente las líneas retro que le dieron fama antaño. La jugada sería redonda y al más puro estilo del Wrangler o Ford Bronco.

Entre los elementos de diseño que podríamos citar tenemos un capó alto y plano, una altura al suelo elevada o unos retrovisores exteriores laterales muy cuadrados y grandes. Tampoco faltan unas barras para el techo o lo que parecen unos neumáticos off road de gran balón. Con todo, se sabe que están desarrollados en una plataforma inédita y no compartida con ningún otro modelo eléctrico de Volkswagen. Es decir, no serán clones del ID.3 y CIA.

Por último, indicar que el debut oficial del primer modelo de Socut Motors tendrá lugar en el año 2023. En fecha aún por determinar verá la luz del día pero no será hasta el 2026 que llegue al mercado. Habrá que ser pacientes…

Fuente – Scout Motors