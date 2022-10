Según parece, el Kia Stinger podría morir en abril del próximo 2023

El Kia Stinger es lo que es: una berlina de estilo deportivo que no ha gustado. La casa surcoreana intentó con él dar un golpe sobre la mesa pero no, no lo ha logrado. Quizá la razón de su fracaso está en la osadía de la marca o que llegó en un momento en el que las berlinas estaban de capa caída. Sea como fuere, a pesar de todos sus buenos atributos de venta, ha ido perdiendo peso y hundiéndose en las listas de ventas. Hasta en las de su propio país natal…

Como bien sabéis, el Kia Stinger no es un habitual de la prensa especializada. La última vez que supimos de él fue el pasado mes de junio de 2021 cuando debutó la versión especial “Scorpion Special Edition”. Desde entonces y hasta hoy ha permanecido “agazapado” y “abrumado” ante las novedades eléctricas de la firma. Y como resultado sus días podrían estar contados tal como avanza uno de los principales medios del sector en Corea del Sur. Toma nota…

El Kia Stinger es el modelo que menos ventas tiene en la marca y podría ser relevado por el EV6 como buque insignia…

Según los chicos de Auto Times el último Kia Stinger saldrá de la línea de producción en abril del 2023. Y la razón para dar este paso se fundamentaría en el hecho de ser el modelo menos vendido de la marca en su país y en otros mercados otrora época importantes. Los datos que ofrece este medio son muy claros: hasta septiembre solo se vendieron 1.499 unidades en su país lo que da una caída del 39,1% respecto al mismo período del año 21.

Pero en EEUU la cosa no va mejor. Las ventas del Stinger entre enero y agosto de este año 2022 en EEUU han sido de 6.189 unidades. Si se tiene en cuenta que América del Norte era uno de sus principales bastiones y una de las razones por las que seguía con vida, ya no hay esperanza. De hecho, la electrificación de Kia también sería otra de las razones por las que no ven viable tener su berlina grande en producción por más tiempo.

Con todo, hay dos datos que no podemos pasar por alto. En 2023 se cumplirán seis años de su lanzamiento y por ello “cubriría el expediente” de su ciclo vital. La parte negativa es que no habrá segunda generación ya que la casa asiática estaría planeando una “suerte” de sedán eléctrico con carrocería de tipo cupé para el año 2025. Sin embargo, mientras este modelo llega, y no, será reemplazado por el nuevo buque insignia de Kia: el eléctrico EV6.

Habrá que esperar para comprobar tal información, pero en España la gama Stinger ha quedado recudida a la mecánica V6 y en otros tantos países no se ofrece. Quién sabe si ocurre algo y los acontecimientos cambian para él…

Fuente – Auto Times