Si quieres un eléctrico por 1.000€ el Changli Nemeca es lo que buscas

A ver señores, ¿qué levante la mano quien siga pensando que los coches eléctricos son caros? Sí, es uno de los grandes problemas que presentan, pero las firmas están trabajando para reducirlos. Es más, muchas están consiguiendo que se equiparen a los de sus gamas térmicas. Aún así, de cuando en cuando surgen marcas que ofrecen productos originales a precio de derribo. La última incorporación es el Changli Nemeca.

Si ves las imágenes, llamar coche al Changli Nemeca es un atrevimiento en toda regla. Este producto, que es fabricado por la empresa Changzhou Changli Vehicles Factory, quiere ser una alternativa para el transporte. Este planteamiento para su país de nacimiento, está muy bien, pero en Europa es del todo inviable. Lo mejor de todo es que lo puedes comprar en Alibaba a precio ridículo, sólo 1.000 euros. Claro, que esconde más secretos…

El Changli Nemeca es un simple “carrito” de golf electrificado

Para empezar, el Changli Nemeca está encuadrado en el segmento de los micro coches. De esta forma, podemos entender que ofrezca una longitud exterior de sólo 2,5 metros, algo menos que un Smart ForTwo. La anchura se queda en 1.5 metros y la altura es más generosa, ascendiendo a 1.8 metros. Con todo, presenta una distancia entre ejes generosa, situándose en 1,48 metros en total.

Gracias a estas cotas puede ofrecer un habitáculo para dos personas. Aún así, de forma opcional hay disponible varias configuraciones para que más pasajeros se acomoden en su interior. Teniendo en cuenta su tamaño y posibilidades, la tara final es muy comedida, pues se queda en los 323 kilos. A este dato hay que sumar una generosa capacidad de carga, ya que puede acoger en la zona destinada al maletero otros 300 kilos.

A nivel mecánico no hay grandes sorpresas. El Changli Nemeca está animado por un motor eléctrico que en la versión más potente ofrece 1,5 CV. Para alimentarse cuenta con una batería de 800W, aunque opcionalmente hay dos versiones más: 1.000W y 1.200W. Otro dato importante, y muy a tener en cuenta, es la autonomía media homologada y el tiempo de carga estimado. En primer lugar, oscila entre los 40 y los 100 kilómetros.

En segundo lugar, dependiendo de la red eléctrica, hay que esperar entre siete y diez horas. Hablar de su diseño o el interior es perder el tiempo, aunque si te animas a comprarlo (bajo tu responsabilidad porque no está homologado) debemos contarte dos secretos. No podrás superar los 30 kilómetros por hora ni usarlo con más de 30 grados de temperatura. ¿Por qué será? No lo sabemos, pero mejor no tentar la suerte.

