Si quieres un Nikola Badger atento, porque muy pronto lo podrás reservar

La electrificación del sector del automóvil avanza con paso firme. Al calor de esta tecnología han nacido nuevas firmas que, si el público les da una oportunidad, tienen mucho que decir. Nikola Motor es una de las que está más activa y para prueba su oferta de camiones impulsados por esta energía. Sin embargo, no quiere limitarse a este segmento del mercado por lo que ha creado al Nikola Badger, su primer pick up a baterías.

De él os contamos algunos detalles hace varios meses. El más destacable, y llamativo, tenía que ver con su diseño, pues mezclaba a partes iguales originalidad con rudeza. Es más, podríamos decir que estamos ante un modelo que bien podría encarnar al Ford F-Series del futuro. Ahora, el Nikola Badger vuelve a la palestra para ofrecer más pistas sobre su llegada. Si te gusta, atento, porque pronto sabrás qué tienes que hacer para reservarlo.

We open up reservations for the most bad ass zero emission truck on June 29th. See the @nikolamotor Badger in person at #nikolaworld2020 this year. You’ll get to see a real operating truck, not a fake show truck. Expect stamped metal panels, functioning interior w/ hvac, 4×4, etc pic.twitter.com/SkY9zV0bbs

— Trevor Milton (@nikolatrevor) June 8, 2020