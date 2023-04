Skoda avanza cómo es su B-SUV eléctrico, el Elroq y mucho más

El Grupo Volkswagen prosigue con sus planes para electrificar a sus diferentes enseñas. Casi sin hacer ruido la checa Skoda se ha posicionado por delante de la española Seat llevándola prácticamente a la «muerte». No es que la casa de Mladá Boleslav tenga la culpa de su futuro pero sus ventas y rentabilidad sí que ha influido en que sus movimientos estén contados. Amén de que Cupra es «más atractiva» y la ganancia por modelo vendido es más alta…

Sea como fuere Skoda lleva mucha ventaja en cuanto a electrificación y la prueba la tienes aquí. Sí, la firma publica y difunde que en cuestión de un par de años contará con varios modelos nuevos que debutan en forma y con cuerpo de arcilla. Son dos maquetas a tamaño real que anticipan cómo serán el futuro B-SUV eléctrico y el Elroq. Pero uno y otro son solo la punta de lanza de una ofensiva aún mayor que llegará incluso al mítico Superb.

El Skoda Small BEV, que llegará en 2025, se fabricará en España y será un clon técnico del Volkswagen ID.2…

El primer modelo del que presume Skoda es el Small BEV. Esta es su clave interna por lo que cuando llegue al mercado se llamará de otra forma aunque técnicamente hablando será el relevo, indirecto, del actual Kamiq. Para tal objetivo contará con una carrocería que medirá en torno a 4,1 metros de longitud que destaca por cómo integra el lenguaje de diseño Modern Solid. Este se aprecia en las líneas marcadas del lateral o el frontal esculpido.

El Skoda Small BEV medirá unos 4,1 metros, tendrá una batería de 50 kWh y una autonomía de hasta 400 kilómetros en ciclo WLTP. Todo ello por un precio que no debería superar los 25 mil euros

Para su desarrollo el Grupo Volkswagen pone la plataforma MEB al igual que para el ID.2 o Raval de Cupra. De hecho el modelo checo será un clon técnico de ambos y es más se fabricará junto a ellos aunque aún no se sabe si en Landaben o Martorell. Gracias a esta base podrá incluir una batería de hasta 50 kWh de capacidad con una autonomía de hasta 400 kilómetros. Por su parte, tendrá un maletero que según la marca llegará hasta los 460 litros.

Suscríbete a nuestro canal de Youtube Con el Elroq se fusionan los nombres Electric y Karoq pero no se basará en la plataforma MQB sino en la MEB… La segunda maqueta de arcilla que ha presentado Skoda corresponde al Elroq. Este modelo se llama así por la combinación de las denominaciones Electric y Karoq por lo que, de una u otra forma, es la versión a pilas del C-SUV checo. No obstante, no es un derivado de este pues el Elroq se sustenta sobre la plataforma MEB y no la MQB que ya conocemos. De esta forma, habrá versiones de propulsión trasera así como de tracción total. El Skoda Elroq, al basarse en la plataforma MEB, podrá acoger baterías de hasta 77 kWh de capacidad con más de 500 kilómetros de autonomía. Todo ello en una carrocería que medirá unos 4,5 metros de longitud… Si te fijas en la escultura de arcilla, el diseño del Elroq parece estar más definida que la del Small BEV. Sus trazos son más claro y para darse cuenta de ello basta con fijarse en el frontal y la zaga con sus ópticas. Por ahora sus responsables no lo confirman, pero parecen verse los mismos rasgos que luce el Enyaq iV. En todo caso todo el lenguaje de diseño Modern Solid es más maduro y contundente que el que ha utilizado hasta ahora la casa checa. En la aventura eléctrica de Skoda no faltarán, tampoco, los nuevos Enyaq, Combi y Space, este último, con hasta 7 plazas… Hasta aquí llega la ofensiva eléctrica «a las claras» de Skoda pero hay más. Se espera que para el 2025 vea la luz el modelo que relevará al actual Enyaq. Junto a él llegará el Enyaq Coupé con mejoras técnicas como la carga o la autonomía. Poco más tarde, de cara a 2026, debería tener lugar la puesta de largo del nuevo Combi. Estamos ante un SUV de unos 4,7 metros de largo que todo apunta será la alternativa eléctrica al nuevo Superb Combi. Tampoco faltará un gran SUV eléctrico que medirá en torno a 4,9 metros de largo y tendrá cabida para 7 pasajeros. En este momento se le conoce por la denominación Space y parece será la versión de producción de un modelo ya presentado en forma conceptual. Nos referimos al Skoda Vision 7S Concept que vio la luz del día en 2022 como inicio de la revolución eléctrica de la marca. Fuente – Skoda

