Skoda Elroq: Así es el el interior del nuevo B-SUV eléctrico checo…

Skoda está avanzando hacia la electrificación masiva. Dentro del Grupo Volkswagen es la que mejor está posicionada y la razón para ello es muy sencilla. Sus modelos ofrecen una calidad similar, o mejor, que la de sus primos y además lo hacen a precios más aquilatados. Amén de unos diseños que, siendo más barrocos y exagerados, gustan a una gran parte de los clientes. Y con el nuevo Skoda Elroq quieren volver a repetir el éxito que están logrando los Enyaq…

Hace unos días la casa de Mladá Boleslav publicó un vídeo teaser que anticipaba el nuevo Elroq. En el clip no se veía mucho pero era suficiente para entender que estábamos ante un modelo revolucionario. Y no solo eso, la casa checa confirmaba que este viernes 15 de marzo lo presentaría al mundo de forma oficial. Todavía no sabemos si será en formato maqueta o imágenes. Pero mientras llega la hora, que es ya mismo, aquí tienes parte de su interior.

El interior del nuevo Skoda Elroq eléctrico es minimalista y parece que mantiene los mandos físicos…

Cuando pudimos ver el avance del nuevo Elroq nos dimos cuenta que evolucionaría las líneas del Vision 7S. Y con su interior sucederá algo similar porque estamos ante un modelo al más puro estilo de Skoda. Aunque es un boceto, los elementos de diseño básicos están fijados en tres elementos. Por una parte tenemos un volante de tres radios y el tamaño justo para dejar ver la pantalla que hay tras él y que hace de cuadro de instrumentos digital.

Por su parte el mueble del salpicadero es muy sencillo destacando por tres elementos. Por una parte está el display táctil central de gran tamaño y posición elevada para facilitar su lectura. En segundo lugar bajo esta pantalla hay una hilera de botones que, al menos visualmente, parecen físicos. Con ellos el conductor y pasajero podrán gestionar ciertos accesos directos. La crítica está en que el climatizador forma parte de la pantalla aunque parece fijo.

En tercer lugar está la consola central inferior de tipo flotante que no contiene ningún botón ni mando. Con su diseño parece desaparecer el selector de la transmisión por lo que habrá que ver dónde lo ha situado Skoda. Por último, la iluminación ambiental LED tomará el protagonismo con finos trazos en rojo sobre salpicadero y puertas y otros en blanco en zonas secundarias. El resto de elementos aún están ocultos, pero prima la sencillez…

Quedan unas horas para que la casa de Mladá Boleslav lo muestre públicamente…

[embedded content]

Como hemos indicado, la casa de Mladá Boleslav presentará muy pronto al nuevo Elroq. No sabemos si lo hará como un modelo a tamaño real o si, por el contrario, lo hará a través de imágenes. Se sabe que mañana día 15 de marzo la marca publica sus resultados económicos del 2023 así como su plan de futuro. Y este modelo es vital para todos los planes que han trazado ya que supone un modelo eléctrico de acceso por debajo de la gama Enyaq…

Paciencia…

Fuente – Skoda