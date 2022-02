Skoda Fabia Monte Carlo ¿Será mejor que el Volkswagen Polo R-Line…?

La cuarta generación del Skoda Fabia ha supuesto un punto de inflexión para la firma checa. Con ella no solo daban merecido relevo a uno de sus best seller, sino que además mejoraban su técnica. No porque el anterior fuera malo, en absoluto, pero sí porque bajo su piel adopta la moderna base MQB-A0 del Grupo Volkswagen. La distancia con sus primos de Audi, Seat y Volkswagen es menor e incluso, en según qué áreas, es mejor que ellos.

Con todo, la oferta mecánica del Fabia es más limitada que la de estos. Ya no hay versiones deportivas RS pues el público parece que se ha olvidado de ellas, amén de que no son rentables. En cambio las líneas de acabado con un toque picante están de moda. Por esta razón los responsables de comunicación de la marca dan un paso más. Publican los primeros bocetos oficiales del futuro Skoda Fabia Monte Carlo. ¿Te gusta el resultado?

Por ahora, el nuevo Skoda Fabia Monte Carlo no tiene fecha oficial para debutar…

Antes de explicar cuáles son sus novedades hay que puntualizar dos aspectos. El primero: se trata de bocetos por lo que aunque la versión final será fiel a ellos, podría cambiar mucho. Segundo: es oficial que no habrá versión RS por lo que el Monte Carlo será el acabado más deportivo de la gama. Partiendo de aquí, vemos cómo el equipo de diseño de Skoda ha plasmado en él los principales atributos de esta mítica saga que vio la luz allá por el año 2011.

Lo que más llama la atención es que la carrocería pasa a ser bitono en rojo con el techo negro. Las coquillas de los retrovisores lucen oscurecidas como ocurre en la parrilla y pilar «A». Por otra parte, parece que el Fabia Monte Carlo da a los faros y luces traseras un toque polarizado a contraste con los acentos negros del paragolpes. En último lugar hay unas llantas de aleación de diseño exclusivo que, a simple vista, podrían ser de 18 o 19 pulgadas.

De puertas adentro el nuevo Skoda Fabia Monte Carlo también trae sorpresas. Continúa con la combinación de color roja y negra repartida por salpicadero, puertas y túnel central. Tampoco faltarán molduras en fibra de carbono y asientos más deportivos. Además, hay un detalle que indica ante qué motorización podríamos estar. Si te fijas en el pomo de la placan de cambios verás que es manual de 6 relaciones y podría ser del motor 1.0 TSI.

Para completar la impronta de esta nueva versión Monte Carlo, no faltará el pertinente logo repartido por zonas como la carrocería, el habitáculo y hasta la pantalla central táctil en forma de fondo. Del resto de detalles aún no se atreven a decir nada pero estamos convencidos que no tardará mucho en ver la luz. Ojalá bajo su capó también esté la unidad 1.5 TSI porque sino, no podría aunque sea igualar a su primo el Volkswagen Polo R-Line…

