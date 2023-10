Skoda Kodiaq: Su debut se anticipa con estos renders ¿Te gustan?

A día de hoy nadie puede dudar que el Skoda Kodiaq es un auténtico super ventas. La firma de Mladá Boleslav acertó de pleno con su desarrollo y puesta a la venta ya que estamos ante uno de sus modelos más vendidos junto con su hermano menor Karoq. Sin embargo, para evitar que sus rivales le superen dará un salto de generación que se espera vea la luz en cuestión de un puñado de horas. Tan pocas, que incluso han publicado un nuevo vídeo teaser.

Con todo, no es el primer avance que Skoda publica de uno de los D-SUV más atractivos del mercado. Con los números en la mano han sido, al menos, media docena de adelantos entre fotos «espía» oficiales, bocetos o imágenes en las que se le puede ver de una u otra forma. Además, tampoco han escatimado en contar detalles técnicos dejando que las sorpresas sean mínimas el día que tenga lugar su debut. Y ahora estos renders quieren mostrar cómo será…

El nuevo Skoda Kodiaq luce una estética fresca aunque continuista respecto a su predecesor…

Tomando como punto de partida las muchas imágenes espía, bocetos y adelantos del Kodiaq han visto la luz este par de renders. Según sus creadores son muy fieles a lo que veremos en el día de su debut y, aunque con reservas, debemos decir que parecen buenos. Sobre todo porque muestran cómo ha evolucionado el lenguaje estético de la casa checa. En todo caso, no esperes ver al Vision 7S Concept en sus trazos pues su línea es más continuista.

De facto se mantiene el diseño de la parrilla frontal, las ópticas dobles o los pasos de rueda marcados que se protegen por una fina moldura plástica en tono negro. Si nos fijamos en su lateral nos daremos cuenta de que ha crecido pero esta ganancia va a los paragolpes pues Skoda no ha arriesgado para modificar su silueta. De hecho, las manillas de las puertas son de tipo convencional y no van integradas en la chapa para mejorar la aerodinámica.

Como detalles a realzar tenemos las ópticas Matrix LED adaptativas que no solo van en el frontal, también en la zaga a través de unos pilotos más finos en forma de «C» opuesta. En el pilar «D» habrá una moldura en negro que resta peso visual al conjunto y ya en el portón habrá nuevas grafías tal como se avanza en el vídeo teaser. Si nos fijamos en el interior habrá nuevos diales para el climatizador, un selector para la transmisión nuevo y más detalles.