Skyworth Skyhome: La berlina eléctrica premium china más barata

China es una auténtica mina para el sector del automóvil. No solo porque sus números son los que son, sino porque no paran de salir firmas nuevas cuál año de setas. El caso es que hay marcas y nombres que te sorprenderán y es más que probable que no los hayas oído nunca. ¿Te suena Skywell de algo? Pues esta marca lleva un tiempo en activo y no solo eso, ha presentado el Skyworth Skyhome una auténtica berlina eléctrica premium «tirada de precio»…

Tanto es así, que cuando sepas cuánto vale y qué ofrece a cambio querrás tener una. De hecho, ya hay quien la vende como el rival que el Mercedes-EQS querrá rehuir para no caer en desgracia. Con todo, aunque viene de un mercado tan lejano, parece tener mimbres de sobra para, sino igualar a la berlina premium bávara, sí acercarse. Pero no solo hablamos de su diseño o calidad, su tren motriz eléctrico también parece estar a la altura. Toma nota de todo.

El Skyworth Skyhome tiene en su punto de mira al Mercedes EQS y otros como el Tesla Model S…

De entrada estamos ante una berlina de gran tamaño y líneas fluidas y muy aerodinámicas. En sí, podemos decir que estamos ante una mezcla de conceptos a medio camino entre un Porsche Taycan, un Tesla Model S o un Lucid Air. Y todo ello, con elementos de diseño propios como unas ópticas frontales Matix LED unidas al centro por una fina tira LED o un paragolpes sencillo. También tenemos una toma de aire inferior atractiva y bien dimensionada.

En la vista lateral es donde más se nota ese perfil tipo berlina coupé. La línea del techo descendente da paso a un conjunto de líneas de tensión sutiles que conectan los pasos de rueda delanteros y traseros en una ancha cadera. Sus llantas de aleación son de generoso tamaño a contraste con la fina talonera negra o los retrovisores por cámaras. Además el acceso se realiza a través de unos pulsadores que van sobre el pilar «B» y «D» de tipo táctil capacitivo.

La zaga es otro de los elementos característicos. En ella tenemos una caída acusada de la luneta trasera que, además, va coronada por un discreto alerón. El portón parece de generoso tamaño e integra las ópticas Full LED traseras que juegan con un patrón tipo píxel y ocupan todo el ancho de la carrocería. Esta zaga recuerda a la del Citroën C5 X y se adorna con un paragolpes de diseño sutil con unas «branquias» en los laterales y un difusor deportivo.

Su interior es tan lujoso y exclusivo que, incluso supera a todos sus rivales…

Si el diseño exterior del Skyworth Skyhome es moderno y atrevido, de puertas adentro se mantiene tal cual. Es cálido y en tecnología está a gran nivel situándose a la altura de referencias como el Mercedes-EQS. Al pasar al habitáculo nos recibe un volante tipo yugo (Tesla Model S) situado ante un display curvo que ocupa todo el ancho del salpicadero. En él se recoge el cuadro de instrumentos digital y el sistema infotainment para todos los pasajeros.

Otro de los puntos fuertes del Skyworth Skyhome es su sistema de acceso ya que carece de pilar «B». Así las puertas delanteras se abren en el sentido de la marcha y las traseras a contra permitiendo un gran hueco para que los pasajeros puedan acceder sin problema. Precisamente los de la segunda fila viajarán como reyes pues disfrutan de un gran display flexible que se enrolla en el techo y se despliega para ver la televisión, películas o YouTube.

Pero si ese monitor te parece poco, tras los reposacabezas hay otro par de monitores. A ello hay que sumar la comodidad del frigorífico para enfriar bebidas o la reclinación total que ofrecen los dos asientos individuales que van en la segunda fila. Todo ello envuelto por materiales de primera calidad y una iluminación ambiental LED que puede configurarse en casi cualquier tonalidad. Amén del generoso techo panorámico de cristal del que sale la televisión…

La versión más potente AWD de 460 kW (626 CV) de potencia está en los 32.222 euros… igual que todo un MG4…

En último lugar, antes de contarte su precio, debemos contaros cómo está planteada su técnica. Según cuenta la casa china su rendimiento será de auténtico superdeportivo. Al parecer, habrá dos versiones eléctricas una de un motor y propulsión trasera (RWD) y otra de motor dual con tracción total (AWD). En este último caso, anuncian 460 kW de potencia, lo que supone un total de 626 CV para un paso de 0 a 100 kilómetros por hora de 3,5 segundos.

Además, para mejorar el confort, hay suspensión neumática integral y dirección en las ruedas traseras lo que ayuda a incrementar la agilidad. Y tras leer esto te preguntarás ¿Cuánto cuesta el Skyworth Skyhome? Pues cuando te diga que la marca lo anuncia por 250 mil yuanes, unos 32.222 euros, querrás comprarte uno. Claro está, se trata de un prototipo que, como han dicho, está acabado al 90% pero aún no tiene fecha de venta… ¿Será una utopía?

