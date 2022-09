SsangYong ya tendría nuevo dueño, aunque todo es muy confuso

El culebrón SsangYong parece tocar a su fin. Cuando supimos que Mahindra & Mahindra no quería saber más de ella y no invertiría más dinero para sacarla de atolladero en el que estaba nos disgustamos. Sobre todo porque nos extrañaba un hecho: la firma hindú lleva mucho tiempo para desembarcar en Europa y sus socios tienen una sólida y fuerte posición en el Viejo Continente. No son los que más venden, pero los clientes los conocen y saben cómo son…

El caso es que, a lo largo de los últimos meses hemos asistido a un sin fin de noticias. Primero que, a pesar de todo, la firma seguía adelante con varios nuevos modelos. Luego que Mahindra tenía varias ofertas de compra. Y por último, abreviando mucho, que su propiedad podría haber pasado a manos de SBW Inc. Pues bien, todo el periplo vivido parece que, con cierta variación en el resultado final, ha acabado bien. SsangYong tiene un nuevo dueño.

El único detalles que se sabe, por ahora, es que la empresa pasará a llamarse KG SsangYong Mobility…

Y no, no es SBW Inc pues parece que un Tribunal de Corea del Sur ha dado prioridad a la oferta hecha por otro actor. Se trata de la empresa KG Group, un conglomerado surcoreano que incluye dos firmas de capital riesgo privado con sede en Seúl. Se llaman Cactus Private Equity y Pavilion Private Equity y la oferta que habrían hecho para tomar el control de SsangYong habría alcanzado los 700 millones de dólares. Además de un margen operativo desconocido.

El problema está en que tendrían que haber presentado un plan de rehabilitación a finales de este mes de agosto y todavía no tenemos noticias de él. El único dato que, por ahora, ha trascendido y no se sabe si es oficial o no es que SsangYong cambiará de denominación. Ahora la empresa pasará a llamarse KG SsangYong Mobility para de esta forma integrarse en la división dedicada al motor que KG Group tiene. Todo lo demás es una gran incógnita…

Varias fuentes apuntan que esta nueva denominación tendrá validez a partir de este día 1 de septiembre, pero no hemos encontrado fe de tal cambio. Habrá que esperar a que KG Group mueva ficha y presente documentos que confirmen que se centrará en reflotar a SsangYong. Si la operación cae, por la razón que sea, la firma tendrá que mover ficha rápido pues tiene de plazo límite para solucionar sus problemas en el 15 de octubre.

Si llega la fecha y no tiene dueño será liquidada… Esperemos que no se conviertan en la MG-Rover o Saab de la segunda década del siglo XX… Ya lo veremos…

