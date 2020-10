Stellantis da un paso más y anuncia la composición oficial de su ejecutiva

La irrupción de Stellantis supondrá un punto de inflexión para el sector del automóvil mundial. No todos los días nace el cuarto fabricante de coches más grande y eso asusta a los demás actores que participan en él. Aún así, su creación tomará un tiempo. Tiempo que está sirviendo para conocer los entresijos de la operación. Una de las más importantes tiene que ver con la creación de su ejecutiva, pues será la que firme los pasos que den en el futuro.

Pues bien, en estos días han dado otro paso crucial para su futuro. A través de un comunicado oficial emitido por el Grupo PSA y el Grupo FCA han anunciado cómo estará formado el consejo de administración de Stellantis. Y como todos esperábamos, pues así fue confirmado cuando anunciaron la fusión, el directorio estará compuesto por once miembros. Además, la mayoría de los consejeros no ejecutivos serán independientes.

Como sabíamos, el timón de Stellantis estará en manos de Carlos Tavares

El Grupo FCA, siguiendo el mandato de su principal accionista (Exor) ha designado como presidente del consejo a John Elkann. Por su parte, y cumpliendo las órdenes dadas por Epf / Epf BPIfrance, el Grupo PSA ha designado a cinco de sus miembros. Con todo, John Elkann será el presidente de la junta y tendrá a su lado a Carlos Tavares, consejero delegado y persona responsable de ejecutar los planes de fusión y ahorro de costes.

Si entramos en detalle, los directores propuestos (con sus puestos) que se incorporarán al consejo de Stellantis, son los siguientes. Robert Peugeot (vicepresidente), Henri de Castries (consejero senior independiente), Andrea Agnelli (consejero no ejecutivo), Fiona Clare Cicconi (consejero no ejecutivo), Nicolas Dufourcq (consejero no ejecutivo), Ann Frances Godbehere (consejero no ejecutivo), Wan Ling Martello (consejero no ejecutivo), Jacques de Saint-Exupéry (consejero no ejecutivo) y Kevin Scott (director no ejecutivo).

Ahora que los tenemos todos, os hacemos una pregunta ¿No echáis de menos a alguien? Igual pasa desapercibido, pero Mike Manley, actual CEO del Grupo FCA no está en la lista. Por ahora desconocemos cuál será su rol dentro del conglomerado franco-italo-americano pero podrían darse dos situaciones. La primera, que le enseñen el camino hacia la puerta de salida o, en segundo lugar, que le ofrezcan un puesto en alguna firma satélite.

Habrá que esperar más noticias, pues aún sigue pendiente la resolución de la investigación por monopolio de la Comisión Europea. Con todo, si los responsables de ambos grupos han anunciado la junta directiva es porque dan por hecho que no habrá muchos problemas para concluir la fusión.

Fuente – Grupo FCA – Grupo PSA – Groupe PSA and FCA Group announce Stellantis board membership