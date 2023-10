Stellantis invierte en Leapmotor ¿Sabes con qué intención lo hace?

Hasta hace un par de décadas los fabricantes que querían vender sus coches en China tenían que hacerlo siguiendo el pliego de condiciones del país asiático. Esto es, crear joint ventures con firmas locales para de esta forma dar a sus socios la «posibilidad de crecer». Y así ha pasado lo que ha pasado. Hoy día el mercado chino está saturado y ellos son los que están saliendo de allí para vender en Europa, a precio de saldo, sus nuevos y flamantes coches eléctricos.

MG es la mejor prueba de ello pero BYD y otras tantas quieren seguir su camino. Hoy las marcas europeas, coreanas o japonesas están en peligro pues no pueden replicar los precios de los coches eléctricos de las chinas. Sin embargo si se estudia el sector siempre hay una falla por la que pasar. Y esta es la que ha encontrado Stellantis pues ha dado el paso contrario al que estamos viendo. Han anunciado una inversión millonaria en Leapmotor. Ojo al dato.

Stellantis ha invertido en Leapmotor 1.500 millones de euros…

Como bien sabéis en estos momentos hay controversia por las elevadas ventas de coches eléctricos chinos en Europa. La Unión Europea estudia si lo hacen con precios por debajo del coste pero esas investigaciones tardarán en llegar. Y mientras tanto las marcas estudian cómo pararlos. Stellantis es uno de los fabricantes que está casi fuera de China pero con este acuerdo con Leapmotor pueden volver con cautela. Y lo más importante, haciéndolo con poder.

En efecto, Stellantis ha anunciado una inversión en Leapmotor de 1.500 millones de euros. Esta cifra le da derecho a dos asientos en la junta directiva de la marca china. Y no solo eso también le hace propietario de casi un 20% de sus acciones y el acceso directo a toda su tecnología. Por tanto, habrían hecho el camino inverso en cuanto a que son las empresas chinas las que compran otras europeas en apuros. Ellos, en cambio, pasan a comprar.