Stellantis, poco a poco, cuenta los planes que tiene para todas sus marcas

Parecía que les iba a costar pero no, estábamos equivocados. Stellantis ha iniciado un fulgurante viaje que parece abocado al éxito. No hay más que ver que cerraron el año 2020 con resultados, a la baja pero, sólidos. Lo que es digno de celebrar es que los resultados económicos que han obtenido en el primer semestre de 2021 hacía mucho que no los veíamos en un fabricante. De ellos ya os hablamos hace unas horas, pero es que hay mucho más…

El acto en el que el cuatro fabricante de coches del mundo presentó estas cuentas, estuvo dividido en varias partes. Una de las más importantes, para sus accionistas, tenía que ver con el rendimiento y los números. Pero lo que nos interesa a nosotros es la presentación que explica cuáles son los movimientos que van a dar para consolidarse en el mercado. Y ahí es donde está el meollo de la cuestión, con novedades y regresos por todo lo alto. Atentos.

La ofensiva de Stellantis es directa: un nuevo Fiat Punto para 2023 o el lanzamiento del Maserati Grecale en el cuarto trimestre…

Primero, empezaremos por el movimiento más importante que llevará a cabo Stellantis. La electrificación de sus marcas va por buen ritmo, y el grupo de las «Premium» serán las más beneficiadas. Nos referimos a Alfa Romeo, DS y Lancia que, si todo va según lo previsto, serán cien por cien eléctricas en un plazo de tres a seis años. DS será la primera en dar el paso pues a partir del año 2024 sólo lanzarán al mercado modelos alimentados por electricidad.

En segundo lugar está Lancia, que entre 2024 contará con una gama compuesta por mecánicas Mild Hybrid, Hybrid o PHEV. Ya, para 2026 sólo dispondrá de modelos cien por cien eléctricos. En último lugar, desconocemos el motivo, está Alfa Romeo ya que su transformación no tendrá lugar hasta el año 2027. Además, el modelo de venta de sus coches cambiará, pasando a depender directamente de la matriz y no del concesionario de turno.

Artículo relacionado: Stellantis saca pecho ante las cuentas del primer semestre de 2021…

Otra de las firmas que se beneficiará de las sinergias entre FCA y PSA será Fiat. El pasado año 2018 dejó de vender el Punto, uno de los urbanos más míticos y conocidos de Europa y su segmento. Pues bien, ahora que las relaciones parecen fluir, estarían con el desarrollo de una nueva generación. No llegará hasta el año 2023, pero sabemos que se sustentará sobre una nueva plataforma común. ¿No os resulta emocionante que resucite…?

Para terminar debemos hablar de Maserati y Peugeot. La firma del tridente, tras jugar al despiste con nosotros en varias ocasiones, ha confirmado cuándo tendrá lugar el debut oficial del nuevo Grecale. Si todo va según lo previsto, será en el cuarto trimestre de este año. Como colofón, la casa del león ha decidido que su nueva pick up (con origen chino) Landtrek llegue a nuevos mercados entre los que, como imaginaréis, hay algunos europeos.

Y hasta aquí lo más destacable, al menos que nos afecte en Europa. Seguiremos muy atentos, pero estos planes, de momento, nos gustan ¿Y a ti… qué?

Fuente – Stellantis – Stellantis Presentation – Stellantis H1 21 Results Presentation