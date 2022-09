Stellantis podría bloquear la venta del Mahindra Roxor en EEUU…

Cuando una marca diseña y desarrolla un modelo desea y espera que guste a sus clientes. Y para evitar el robo de sus ideas y diseños los abogados de estas marcas los registran en las oficinas de patentes y marcas. Pero no siempre pueden obtener su protección jurídica ya que otras firmas pueden copiarles y salir limpias. ¿Os acordáis del caso de Land Rover contra Landwind por copiar a lo descarado el diseño del Evoque para crear el X7? Pues veréis…

Si nos seguís con asiduidad, debéis recordar la cruzada que emprendió el ya extinto Grupo FCA contra Mahindra por el diseño del Roxor. Según el grupo italoamericano la línea del todo terreno hindú era calcada al del Willys de Jeep y al final acabó llevando a la marca a los tribunales yanquis. Pues bien, FCA ganó y obligaron a los hindúes a cambiar su diseño, provocando su vuelta al mercado. Pero eso podría acabar, o al menos verse bloqueada…

Según varias fuentes, entre las que está Reuters, Stellantis podría tener otra oportunidad de vetar al Roxor en EEUU. Al parecer, el caso vuelve a los tribunales, porque el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de EEUU, en Ohio, ha dicho que el tribunal anterior se equivocó en su razonamiento para no bloquear la venta del Roxor rediseñado después del año 2020. Y la razón, aunque suene a perogrullo, es conocida por todos…

Según palabras de Helene White, una de las tres juezas encargadas del caso…

«El tribunal debería haber impuesto a Mahindra un estándar más alto porque ya era un infractor conocido. Se requería que el nuevo diseño de Mahindra mantuviera una «distancia segura» de los diseños de Jeep»

«Debido a que un tribunal puede prohibir incluso un producto que no infrinja la regla de distancia segura, el simple hecho de que el producto rediseñado de un infractor conocido no infrinja no respalda la conclusión de que la regla de distancia segura no debe aplicarse»