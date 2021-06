Stellantis recupera al Jeep Commander para su nuevo D-SUV de 7 plazas

¿Recuerdas la última época de Jeep antes de que su matriz Chrysler LCC fuera abandonada por Daimler AG? ¿Esa en la que los Compass y Patriot sudaban «aceite» para captar a algún cliente incauto? Pues bien, de aquella marca ya no queda nada y la prueba de ello es que ahora sus modelos se codean con los de firmas premium. No obstante, ese pasado no fue tan malo, en ciertas partes del mundo, y por esta razón han desempolvado un nombre mítico.

Nos referimos al Jeep Commander. Si haces un poco de memoria, has de recordar que hace poco os contamos la posibilidad que había de que el Patriot volviera a la vida. Pues bien, los jefes de Stellantis se han decantado por este primero en lugar del segundo. El caso es que regresará de entre los muertos para dar forma a un modelo con el mismo planteamiento que su predecesor. Esto es, un SUV de tamaño medio y espacio para 7 ocupantes.

El Jeep Commander regresará, por ahora, sólo para América Latina (Mercosur)

[embedded content]

Esto lo hemos sabido gracias al teaser que ha publicado la división brasileña de Jeep. El problema es que la foto que acompaña a la nota de prensa oficial es muy oscura y no dice gran cosa. No obstante, no hay que ser un lince para darse cuenta de un pequeño detalle. Estamos ante un modelo derivado del actual Jeep Compass, por lo que su estética se parecerá, o al menos debería ser parecida, al Jeep Grand Commander que ya venden en China.

No obstante, hay un par de detalles que distanciarían a uno de otro modelo. Si echas un vistazo al vídeo teaser que acompaña a la foto verás que las ópticas posteriores son ligeramente diferentes. También parece ser un poco más largo, algo lógico y normal si quieren acomodar en su interior hasta a siete pasajeros. Con todo, su técnica se apega a la plataforma Small Wide que el extinto Grupo FCA desarrolló para su gama de SUV´s y compactos.

Por último, no podemos pasar por alto la posibilidad de que este resucitado Commander cuente con tracción a un eje o total a las cuatro ruedas. Y hasta aquí podemos leer, pues Stellantis y Jeep no han indicado otros datos. Se han limitado a decir que su llegada oficial al mercado está prevista para el segundo semestre del año. Esto implica que su debut tendría que tener lugar muy pronto, por lo que estaremos atentos a cualquier novedad al respecto.

Ah, tampoco podemos pasar por alto otro detalle. Una versión «hermanada» podría acabar llegando a Europa, aunque esto todavía no ha sido confirmado.

Fuente – Jeep