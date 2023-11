Subaru anuncia un nuevo modelo con este teaser ¿Qué trama?

Una vez ha terminado el Japan Mobility Show 2023 toca hacer balance y mirar hacia el futuro. Subaru es una de las firmas que ha estado presente en él pero que no te lleve a engaño. Aunque ha presentado varias novedades no son las únicas en las que ha estado trabajando. Como bien sabéis, el ciclo de salones y ferias del sector del automóvil no ha hecho más que empezar y la próxima cita está a la vuelta de la esquina. El Salón del Automóvil de Los Ángeles.

El Salón del Automóvil de Los Ángeles este año abrirá sus puertas en la segunda quincena del presente mes. El caso es que, debido a que EEUU es un mercado vital para Subaru quieren estar en él con una primicia. En este caso, para anunciar su presencia, han publicado un misterioso teaser y una brevísima nota de prensa oficial. Como es costumbre, dejan al aire cualquier incógnita aunque a tenor de lo visto y dicho podríamos estar ante dos opciones…

Subaru podría estar a punto de revelar un Ascent más grande o…

El primer tema a tratar es el teaser que ha publicado Subaru. La casa nipona es una experta en publicar fotos o imágenes correspondientes a las llantas de aleación de sus futuros modelos. No sabemos cuántas veces más lo hizo y tiene pensado repetirlo pero así no ayudan. Este elemento es atractivo pero obliga a la cámara a fijar el objetivo y nos deja con ganas de saber qué hay tras lo difuminado. Eso sí, hay una gran moldura plástica en la puerta.

Luego está su nota de prensa oficial. En ella cuenta que…

«El totalmente nuevo Subaru debutará en el Salón del Automóvil de Los Ángeles. Un vehículo completamente nuevo y completamente rediseñado hará su debut mundial a las 9:40 am PT (12:40 pm ET) el 16 de noviembre en el Auto Show de Los Ángeles 2023″

El caso es que si se toman como base estas palabras «completamente nuevo y completamente rediseñado» hay dos posibles hipótesis a cumplir. Por una parte tenemos que los responsables de Subaru América estén a punto de presentar el relevo del Ascent. Por si no lo sabes, este es uno de los SUV´s premium de segmento D con una mejor imagen en EEUU y como la actual generación nació en 2018 su relevo podría estar muy próximo.

La nueva generación del Forester…

Luego está la segunda hipótesis. La actual generación del Subaru Forester nació en el año 2018 y, por ello, como le ocurre al Ascent, también se podría tratar de su relevo generacional. De hecho, lo más probable es que tras esa llanta de aleación se oculte la nueva generación de este modelo. La razón es muy sencilla. Es el modelo de la casa nipona que más ventas recoge en EEUU y con la competencia apretando tan duro podrían mejorarlo muy mucho.

Con todo, luego está la primera parte de la frase «completamente nuevo». Esta podría dar pie a que este nuevo SUV de Subaru podría contar con un tren motriz cien por cien eléctrico. Sería la «coletilla» perfecta para que la parte «completamente rediseñado» casara con la posibilidad de que sea o el Ascent o el Forester. La última opción en la que los rumores se recrean es un Ascent aún más grande pero el actual con 5 metros de largo ya parece suficiente…

Sea lo que sea, de aquí al próximo día 16 de noviembre seguro que tenemos más avances…

Fuente – Subaru – Subaru LAAS