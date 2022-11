Subaru Impreza: La nueva generación se adelanta en este teaser…

A lo largo de los últimos meses hemos asistido a la actualización de la gama Subaru. La firma nipona es una de las más especiales de cuantas podemos encontrar en el mercado y esto se debe a su tradición. El mundo de las competiciones deportivas también han aportado su granito de arena a su bagaje y el Impreza es un icono en él. Hasta tal punto que aunque ahora ya no está en él, el Subaru Impreza conserva su aura y muy pronto la volverá a renovar…

Casi por sorpresa, la división americana de Subaru ha publicado un teaser de la nueva iteración. Pero se han quedado ahí, pues no han querido desvelar más datos para no “reventar” la sorpresa. No obstante, sí que hay una serie de pistas que nos ayudan a entender qué podemos esperar y, sobre todo, cuál podría ser su futura línea estética. Y aquí podría estar el gran problema, aunque viendo el resultado que están obteniendo, igual no es así.

Introducing the all-new 2024 #SubaruImpreza. Coming soon to the @LAAutoShow with a special livestream hosted by @BuckyLasek and @ParisLasek. Get vehicle updates here: https://t.co/qw0ehu0DZd. pic.twitter.com/cH125SPaK2

— Subaru (@subaru_usa) November 3, 2022