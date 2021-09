Subaru Levorg ¿Podría montar el motor del WRX? Parece que sería así…

Puede que muchos aún no lo sepan, pero Europa no es el mercado objetivo de Subaru. La firma nipona lleva muchos años presente en él, pero debido a su propia idiosincrasia no termina de captar la atención de los clientes y la crítica. Solo aquellos que la conocen muy bien, saben que está casi a la misma altura que los fabricantes premium bávaros. De ahí que uno de los productos que peor lo está pasando es el Subaru Levorg, su familiar más dinámico.

La primera generación pasó sin pena ni gloria por el mercado y con la segunda van por el mismo camino. Quizá sea que su oferta mecánica no está adaptada a nuestros gustos, pero la complejidad del mercado tampoco se lo pone muy fácil. Una de las posibles soluciones al problema podría ser el lanzamiento de un Subaru Levorg STi. Esto es una versión con cierto picante para que los conductores más quemados puedan desfogarse y disfrutar con él.

El Subaru Levorg Prototype STi Sport podría cobrar vida gracias al bloque 2.4 Boxer Turbo del nuevo WRX

El pasado mes de enero de 2020 Subaru presentó en público al Levorg Prototype STi Sport. Con él querían mandar un mensaje muy claro: si se lo proponían podían crear una versión de altas prestaciones. Pues bien, en este año y medio no hemos vuelto a saber nada de este proyecto. Hasta ahora, que varias fuentes se han hecho eco de que podría cobrar vida gracias al motor de una de las últimas novedades de la firma. Nos referimos al radical WRX.

Según CarExpert, Subaru estaría pensando en «meter» en el vano del Levorg el bloque del nuevo WRX. Para que nos hagamos una idea de la entidad del proyecto, debemos recordar que la actual generación se conforma en Europa con un motor 2.0 Boxer de 150 CV. Por tanto, de ser cierto este dato, estaríamos ante un familiar que por potencia superaría al mismísimo Skoda Octivia RS iV. Eso sí, la berlina y familiar checa es híbrida enchufable.

Sea como fuere, hay que poner en cuarentena estos datos. Esto es debido a que otras fuentes indican que el motor 2.4 Turbo Boxer llegaría al Levorg descafeinado. Por tanto, no contaría con los 274 CV y 349 Nm de par que rinde en el WRX. Además, no podemos pasar por alto que de convertirse en realidad, no tendría prevista su llegada al Viejo Continente. Por tanto, sólo queda esperar que Subaru se pronuncie y rezar para que venga y se venda.

