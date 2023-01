Subaru Levorg STI Sport #: Deportividad familiar al estilo japonés…

El Subaru Levorg fue uno de los familiares más atractivos que estuvo a la venta en España. Hablamos de él en pasado pues ya no está disponible para su compra tal como figura en el configurador web. Las razones de su «muerte» en nuestro mercado son varias, pero hay un par que aún resuenan en las cabezas de aquellos que quisieron comprar uno y al final no lo hicieron. Un precio elevado y una gama mecánica que sólo compilaba versiones gasolina.

Sea como fuere, el Levorg ha seguido en activo en otras partes del mundo y Japón es una de ellas. Con el paso del tiempo se ha prefigurado como un modelo atractivo que ha encontrado su hueco en el mercado y la marca. Y el mejor ejemplo de que siguen confiando en él lo tenemos en el nuevo Subaru Levorg STI Sport # que debuta en el TAS. Si te gusta te animamos a que lo conozcas pero eso sí, te anunciamos que a España y Europa no llegará…

La producción del Subaru Levorg STI Sport # se limita a solo 500 unidades para todo el mundo…

Estéticamente hablando el nuevo Subaru Levorg STI Sport # dista poco de sus hermanos de gama. La casa nipona, para darle forma, ha partido de la versión Sport R EX tope de gama en Japón y le han añadido una serie de detalles que le dan una apariencia única. Así, destacan las molduras en tono negro brillante de la carrocería, las llantas de aleación forjadas BBS de 19 pulgadas con neumáticos Michelin Pilot Sport 5 o los logos STi del portón.

De puertas adentro el diseño tampoco cambia en exceso, pero hay cambios sutiles. El más destacable se centra en los asientos deportivos delanteros firmados por Recaro. Además, están tapizados en gamuza y cuero sintético para darle un toque más racing. Por último, tampoco podemos obviar detalles exclusivos y típicos. El logo STi que va en la base del volante justo en el tercer brazo o el botón de arranque iluminado en rojo.

Respecto a su técnica, y a diferencia del Impreza STi, el Levorg STI Sport # sí presenta cambios. No son muchos pues el motor sigue fiel al del WRX. Esto es, se trata de un bloque 2.4 litros turbo gasolina que entrega 202 kW (275 CV) y 350 Nm de par gestionados a través de una transmisión automática de tipo CVT. Eso sí, no falta la tracción total a las cuatro ruedas gestionadas por el eficiente sistema All Wheel Drive (AWD) de la marca.

Los cambios más reseñables se limitan a un nuevo enfriador de aceite para la transmisión automática o una barra de refuerzo para la suspensión. Con todo, si te ha gustado el nuevo Levorg STI Sport # debes saber que su producción se limitará a sólo 500 unidades para todo el mundo.

Fuente – Subaru