Subaru Outback Wilderness: Los familiares aventureros están de moda

La expansión de los SUV´s, por todos los segmentos del mercado, es imparable. Todas las marcas quieren tener uno o varios ejemplares en su catálogo y esto está provocando que canibalicen parcelas donde no estaban. Uno de los más «novedosos», sobre todo por su atractivo, es el de los familiares con aires de SUV. El Subaru Outback es uno de los mejores exponentes pero no ha sido hasta ahora que las marcas de todo el sector han copiado su idea.

Con todo, la firma nipona no quiere ser una «oveja» más y para evitar ser confundida con sus rivales se ha sacado de la manga un modelo muy especial. ¿Recordáis que hace unos días os contábamos que estaban preparando algo muy interesante, no? Pues aquí está el Subaru Outback Wilderness la versión más capaz de todas las que hay en la gama. Si su diseño y cualidades off road te gustan no te lo pierdas, aunque creemos que te vas a llevar una decepción.

Por mucho que te guste y lo pidas, el Subaru Outback Wilderness se quedará en EEUU

Hace unos días mi colega Diego Ávila os contaba las novedades del renovado Subaru Outback. Pues bien, la división yanqui de la firma nipona ha confeccionado esta interesante versión Wilderness. Como se aprecia en las imágenes las líneas básicas de estilo no cambian. Sin embargo, el equipo de ingenieros y diseñadores ha dotado a esta iteración de una serie de elementos técnicos y estéticos que mejoran su dinámica en pista y campo.

Así, tenemos un frontal muy poderoso que estrena paragolpes y protecciones plásticas. Este elemento se extiende por los bajos de toda la carrocería así como por el paragolpes trasero. La toma de aire inferior y los anti niebla también son nuevos, aportando un toque más deportivo. La vista lateral destaca por el incremento en la altura libre al suelo, fruto de incluir una suspensión más elevada. Tampoco podemos obviar las nuevas llantas.

Artículo relacionado: ¡Así son las mejoras del nuevo Subaru Outback! A la venta en mayo

Para que no olvidemos que estamos ante el Subaru Outback Wilderness la zaga y el paso de rueda delantero presumen de un logo específico. De puertas adentro también hay cambios, aunque son de matiz y se limitan a la decoración de algunas zonas. Así, el volante y la palanca de cambios reciben una moldura en color cobre. Este mismo tono se emplea en las costuras que adornan el cuero del salpicadero o los asientos.

Por último, debemos hablar de la parte mecánica. A diferencia del Outback que se vende en Europa, el motor que hay bajo su capó está turboalimentado. Para la ocasión han confiado en el 2.4 litros bóxer Turbo con 260 CV y 277 Nm de par. Su gestión está encomendada a la transmisión CVT Lineartronic con 8 etapas prefijadas. Tampoco faltarán la tracción total con Active Torque Vectoring y un renovado X-Mode con modos para nieve, barro y arena.

Y ahora qué, ¿Llegará a Europa el Outback Wilderness?

Teniendo en cuenta la configuración técnica y mecánica del Subaru Outback Wilderness no está previsto que se venda en Europa. El mercado objetivo de la firma es muy limitado, justo al contrario que en EEUU. Por tanto, a no ser que se escape alguna unidad a países como Alemania, Reino Unido o Francia, lo vemos complicado. Una pena, porque este Outback Wilderness sacaría los colores a más de un TT de renombre.

Fuente – Subaru