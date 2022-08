Suzuki Alto: La nueva generación debuta para triunfar en la India…

En Europa el Suzuki Alto es casi un desconocido. La última vez que la casa japonesa lo vendió fue hace ya un par de generaciones y los resultados que obtuvo fueron más bien discretos. Estar creado junto con el Opel Agila no le ayudó mucho pues los compradores preferían, aunque fueran el mismo, apostar por el modelo alemán. Luego el mercado conoció al Celerio y la percepción de calidad que tenían de la marca y sus productos se hundieron del todo…

Con todo, que en el Viejo Continente el Suzuki Alto no haya triunfado no significa que haya sido un todo un fiasco en otros lugares del globo. Sin ir más lejos, de los 22 años que lleva a la venta en la India se ha colado como el de más éxito durante 16 años consecutivos. Ahora ya no vende tanto, pero en Maruti Suzuki siguen confiando en él y por ello ahora presentan una nueva iteración. Quizá no sea el más bonito, pero como coche low cost cumple bien.

El Maruti Suzuki Alto K10 debuta como uno de los micro urbanos más económicos de la India…

Aunque por su diseño anodino no lo creas, el nuevo Suzuki Alto está creado sobre la plataforma modular global Heartect. Esta base es la misma que usan el Swift actual o el Baleno que dejaron de vender hace poco. Con todo, para mantenerse dentro de los mejores tramos impositivos de la India alcanza una longitud de solo 3,53 metros, una anchura de 1,49 metros y una altura de 1,52. Por su parte, la distancia entre ejes es de 2,38 metros.

En cuanto a su estética poco que decir, pues sigue a pies juntillas los cánones estéticos y económicos de la región. En el frontal tenemos unas ópticas de diseño sencillo que, con cierta distancia, recuerdan a las del Hyundai i10. Por su parte la parrilla frontal es generosa y cuenta con un patrón decorativo interior en forma de panal de abeja. La vista lateral continúa siendo sencilla, destacando por las pequeñas llantas de chapa que alcanzan las 13 pulgadas.

Artículo relacionado: Suzuki Alto Lapin LC: ¿A que el diseño de los kei car es adorable? ¿O no?

Por último está la zaga. Para reducir costes Maruti Suzuki ha optado por no incluir limpia parabrisas o unas ópticas que se parecen a las del Celerio. Como curiosidad, para mejorar su estética cuenta con dos packs que de forma opcional incrementan la dotación: «Impacto» y «Glinto». De puertas adentro el Alto K10 destaca más por la pantalla multimedia de 7 pulgadas que por la calidad, aunque también disfruta de dos airbags de serie…

La gama mecánica queda limitada al motor gasolina K10C de 3 cilindros y 998 centímetros cúbicos de 49 kW (66 CV) y 89 Nm. Para gestionar tal potencial confía en una transmisión manual de 5 velocidades o una de corte automático AGS. Sino fuera por un diseño soso sería una gran alternativa para los viajes en las grandes urbes. Una pena…

Fuente – Maruti Suzuki