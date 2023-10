Suzuki Swift: La nueva generación debutará en cuestión de días…

Aunque su presencia en Europa es más limitada, el Suzuki Swift es un auténtico best seller mundial. Igual no lo sabes pero se trata de uno de los modelos más vendidos en todo el mundo con más de 300 mil unidades por año. Y no solo eso, se trata de uno de los modelos más longevos ya que esta denominación comercial lleva en activo desde el año 1985. Además, en su versión más deportiva, tiene el mérito de ser el que más se parece de conducir a un Mini…

Con todo, la actual generación del Swift está agotando su ciclo vital. De hecho, a lo largo de los últimos meses hemos podido verlo en varias ocasiones mientras los ingenieros de Suzuki ponían a punto su técnica. Gracias a esta puesta a punto hemos tenido ocasión de verlo cargado de camuflaje y, aunque a priori, impedía ver su diseño final ya se anticipaba que no sufriría grandes cambios. Ahora la marca publica estas fotos y anuncia hasta su debut…

El nuevo Suzuki Swift Concept debutará oficialmente en el Japan Mobility Show…

Si todo va según lo previsto, será a finales de mes cuando abra las puertas el Japan Mobility Show. Entonces veremos cómo ha evolucionado el nuevo Swift respecto a su predecesor. Para anunciar su presencia la marca libera esta imagen que tienes sobre estas líneas dejando ver el diseño de su frontal. En esencia, sus ópticas varían lo justo y se mantiene una esencia familiar. Con todo, la parrilla es nueva y las líneas del paragolpes y anti nieblas también.

Sin embargo, más allá de los detalles «familiares», tenemos otros que son nuevos. Por ejemplo, las manillas de las puertas ya no están sobre el pilar «C» pues han vuelto a su lugar habitual. Ahora, además, luce una ventanilla trasera de custodia en las puertas traseras que antes no existía y desde la óptica frontal nace una línea de tensión que muere en las traseras y circunda la carrocería. Amén del reubicado logo de Suzuki, el radar o la cámara del frontal.