Tata Motors y Cummins se alían para crear motores de hidrógeno…

La electrificación del sector del automóvil está haciendo que los fabricantes de coches tengan que estrujarse la mente. La razón para ello es sencilla: encontrar la solución técnica que democratice esta solución de movilidad. Y los frutos de tanta investigación no tardarán mucho en verse, aunque no todas las tecnologías inventadas se convertirán en una realidad palpable. No obstante, cualquier ayuda es buena y Tata Motors quiere poner su granito de arena…

Quizá no lo sabías, pero Tata Motors es el fabricante de vehículos eléctricos más importante de la India. Ya de por sí es el grupo industrial más importante del país, pero incluso en esto ha adelantado a Mahindra. Pues sus planes van más allá y para ello ha firmado un acuerdo de colaboración con Cummins. El objetivo que ansía con esta rúbrica no es baladí, pero a buen seguro lo cumplirán o, por lo menos, intentarán hacerlo de esta forma…

Tata Motors y Cummins diseñarán motores de combustión interna de hidrógeno y otros componentes para la India…

Según la nota de prensa oficial de Tata Motors y Cummins, han firmado un memorando de entendimiento. Y el objetivo, aplicado al segmento de los vehículos industriales y autobuses, a alcanzar conjuntamente es el siguiente…

“Colaborar en el diseño y desarrollo de soluciones de tecnología de propulsión de baja y cero emisiones. para vehículos comerciales en la India, incluidos motores de combustión interna impulsados ​​por hidrógeno, celdas de combustible y sistemas de vehículos eléctricos de batería“

Con todo, la colaboración del fabricante hindú y Cummins no es nueva pues se remonta al año 1993. A lo largo de estas tres décadas se ha ido fortaleciendo en base a dos principios. Por una parte ofrecer la mejor solución de movilidad en su clase en la India y, por otra ofrecer productos y servicios punteros. Todo ello, ahora en presente, se traduce en un objetivo más amplio: cumplir el objetivo de 0 emisiones de CO2 netas en la India para 2070.

Artículo relacionado: Tata Avinya Concept: El futuro de la casa hindú es eléctrico y tecnológico…

Por ahora no sabemos cómo Tata Motors y Cummins desarrollarán este plan conjunto. En todo caso, parece evidente que la firma hindú se aprovechará del motor de hidrógeno Cummins B6.7H con hasta 216 kW (293 CV) y 1.200 Nm de par máximo. También podrían aprovechar el motor de celda de combustible de hidrógeno de cuarta generación para camiones y autobuses medianos y pesados. En este caso, disponible con 135 kW y 270 kW.

Por otra parte, la cartera de baterías de Cummins es generosa. En ella hay acumuladores de fosfato de hierro y litio (LFP) y de níquel, manganeso y cobalto (NMC). Con todo, habrá que ver cómo se desarrolla esta asociación en los próximos años y si, de casualidad, alguna de sus innovaciones acaban llegando al Viejo Continente ¿No crees…?

Fuente – Tata Motors – Cummins