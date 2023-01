¿Te acuerdas del Chevrolet Malibu? Pues su relevo «parece» oficial

La evolución del sector del automóvil ha provocado que algunos segmentos del mercado hayan caído en desgracia. El de las berlinas es uno de los más afectados, aunque aún quedan modelos que aguantan el tirón como buenamente les dejan. El Chevrolet Malibu es uno de los que está aguantando el envite de sus los SUV´s y sus rivales. Sin embargo, la actual generación de 2016 podría tener continuidad al calor de un sorpresivo incremento en sus ventas.

En los tres primeros trimestres de 2022 las ventas del Malibu ascendieron a 79.799 unidades. Este dato aunque bajo, supone un incremento del 148% respecto al ejercicio de 2020. Con todo, aunque no está en cabeza en el segmento, parece que en General Motors habrían decidido dar luz verde a su relevo. Al parecer, hay varias fuentes, entre las que está GM Authority, que se habrían hecho eco de esta noticia y parece que el trasfondo es firme.

La nueva generación del Chevrolet Malibu podría debutar en 2025 utilizando una versión actualizada de la plataforma VSS-F…

Si hacéis un poco de memoria, lo penúltimo que se supo es que la novena iteración del Chevrolet Malibu moriría en el año 2024. Poco más tarde se supo que no, que General Motors aún no había tomado una decisión al respecto. Pues bien, ahora los chicos de GM Authority vuelven para anunciar que habrá una décima generación que podría llegar al mercado en torno al año 2025. Y no solo eso, también tienen nuevos datos de su técnica.

Al parecer, el nuevo Malibu se asentará sobre la plataforma GM VSS-F en variante D/E. Esta es la misma que ya usan los nuevos Trailblazer y Trax aunque para el sedán estará convenientemente puesta al día pues en uno y otro caso emplean la declinación B/C. De hecho sería una evolución de la actual arquitectura GM E2 que ya sustenta a la actual entrega. Todo ello envuelto en un nuevo código interno de desarrollo que se ha «filtrado».

Según esta fuente, el nuevo Malibu tendría por código interno de desarrollo «9DSC-L». Además, no dan la explicación: 9D hace referencia a la plataforma VSS-F. La «S» central hace referencia a que se trata de una berlina. La «C» significa que el modelo es un Chevrolet y la «L» equivale a que la plataforma tiene distancia entre ejes larga. Toda esta amalgama de números y letras, además, ya tendría fábrica donde cobrar vida en forma de coche.

GM Authority dice que la producción del nuevo Malibu tendría lugar en el centro que General Motors tiene en Fairfax (Kansas). Todo apunta a que arrancará en algún punto de 2025 y podría extenderse hasta llegar al año 2030 o 2031. Además, nos dejan con otra sorpresa. GM habría dado luz verde a una nueva berlina Chevrolet en formato fastback y dotada de un tren motriz eléctrico para China. Seremos pacientes…

Fuente – GM Authority