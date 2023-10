¿Te acuerdas del Fiat Multipla 6×6? Pues volverá y no será un SUV

El Fiat Multipla tiene el, «dudoso», honor de ser el coche más feo del mundo. Decimos dudoso porque en este mundo ¿Quién decide qué es bonito y qué es feo? Habrá a quien le parecerá bonito y original, como es mi caso, y también habrá quién piense que es feo a más no poder. El problema está en que guste o no, hay que decirlo, los seres humanos somos borregos y nos dejamos influenciar por las opiniones de los demás. A ti te gusta, pues cómpratelo…

Eso decía mi madre y cada vez lo dice más. El caso es que Fiat fue muy osada con su lanzamiento y aunque sus ventas nunca fueron las que predijeron, crearon tendencia. Para bien o para mal, el diseño de Roberto Giolito es una obra de arte que hasta tuvo su hueco en el Museum of Modern Art (MOMA) de Nueva York. Por tanto, tan feo y horroroso no sería… Y ahora, tras 13 años de su desaparición volverá a la vida aunque no como igual te piensas.

El Fiat Multipla 6×6 fue el concept original que desembocó en el Multipla que llegó al mercado…

Hace tiempo os contamos que Fiat había pensado reeditar el nombre de Multipla para un nuevo modelo. Todo el mundo da por hecho que será un SUV pero hasta que no debute mejor lo dejamos en stand by. No, no es que vayan a resucitar el concepto monovolumen, pero podríamos llevarnos una sorpresa en cuanto a diseño o capacidad. Pues bien, la sorpresa que Stellantis Heritage nos ha dado con la vuelta del Multipla podría ser una pista ¿O no…?

Según la nota de prensa oficial que han publicado…