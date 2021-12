¿Te acuerdas del Kia Carens? Pues volverá a la vida y este es su adelanto

Hay firmas que, por una u otra razón, calan en el imaginario colectivo más que otras. Por regla general, cuando se las encasilla en un nicho es complicado que salgan de ahí. No obstante, hay casos de superación como los de Kia y Hyundai. No se si lo habéis olvidado pero muchos las consideraban low cost y con el paso de unos años han demostrado estar por encima de ello. Eso sí, para conseguirlo han mejorado generación a generación sus modelos.

Uno de los productos que más ha ayudado a cambiar su imagen es el Kia Carens. Este monovolumen, que técnicamente derivaba del Cee´d, fue elegido por muchas familias para satisfacer sus necesidades de movilidad. Sin embargo, los SUV´s se cruzaron en su camino y en Europa tuvieron que retirarlo de su gama. Con todo aún está en activo en otras regiones del globo y este vídeo teaser anuncia su próxima entrega. Aunque con algún cambio…

El nuevo Kia Carens dejará de ser un monovolumen y se pasará a la «bando» de los SUV´s

Como hemos mencionado, el Kia Carens era un monovolumen de elegante diseño con capacidad para hasta siete pasajeros. El problema está en que este tipo de vehículos ya no gustan y han sido reemplazados por los SUV´s. Por tanto, los responsables de la firma coreana no se lo han pensado y en esta nueva entrega han dado un gran paso. Sí, porque si te fijas en el vídeo teaser verás que el próximo Carens se pasa al bando de los todo camino.

Por ahora el clip no muestra muchos elementos de su diseño, pero por su silueta queda claro que no volverá más a ser un monovolumen. Las ópticas, el formato del capó, las barras de techo, la caída del pilar «C» o la línea del portón confirman esta evolución. Y hasta aquí podemos leer en cuanto a su estilo, pues todavía no hemos podido ver ninguna unidad realizando test de validación. La razón quizá está en que es un modelo creado para la India.

Sí, porque la próxima generación del Kia Carens no verá la luz en Europa. Al menos de momento, pues los que han mostrado este primer video teaser son los responsables de la filial hindú. En último lugar no podemos pasar por alto otro dato. Se trata de la fecha en que debería debutar oficialmente. Según indican en la web, el evento de presentación tendrá lugar el próximo día 16 de diciembre a través de una convocatoria que será online.

Estaremos muy atentos a su llegada, porque podríamos llevarnos una sorpresa…

