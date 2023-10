¿Te acuerdas del Tata Safari? Pues su evolución te dejará atónito…

El Tata Safari es uno de esos modelos que a buen seguro muchos recuerdan. No por ser el mejor modelo de su época, igual es por todo lo contrario, pero sí porque ofrecía unas cualidades dinámicas en el campo muy buenas para su precio y la potencia del motor que lo animaba. Con todo, cuando Tata Motors decidió salir de España dejó sin cubrir un nicho que ha aprovechado Dacia con sus Sandero y Duster. Aunque eso sí, igual todo podría cambiar…

Como bien sabes, el Tata Safari sigue muy vivo en su país natal. Cierto es que no se trata del SUV más vendido de su segmento pero sí es un imprescindible en la gama de la marca. De hecho ahora estrena una nueva iteración con un sabor mucho más occidental que hasta ahora. Eso, por no decir que estrena tecnología que hoy día tenemos por el grueso de las carreteras europeas. Por tanto, aunque no es oficial, podríamos tener una nueva oleada de los hindúes.

El nuevo Tata Safari luce un look exterior e interior más moderno que nada envidia a los SUV´s generalistas europeos…

En estos días Tata Motors ha presentado a la nueva generación del Safari. Como puedes ver en las imágenes su look es mucho más agresivo con trazos más del gusto del cliente europeo y nada cercanos a modelos de marcas chinas. El elemento más llamativo de su diseño es su frontal con unas ópticas Full LED para la luz diurna que se unen a la parrilla de generoso tamaño. En las esquinas están los grupos principales Full LED que también se unen al centro.

Más abajo, en el paragolpes, tenemos una moldura plástica protectora negra con una plancha inferior en plástico de tono cromo. Entre ellas, hay otra toma de aire para dar ventilación al radiador. De paso al lateral tenemos líneas más marcadas destacando los pasos de rueda con sus molduras protectoras plásticas en negro. La cintura de la carrocería es ascendente con un pilar «D» de diseño atractivo y original que da paso a las barras de techo.