¿Te imaginas un BMW M3 pick up? Pues este render es buena sugerencia

El BMW Serie 3 es una de las berlinas, de segmento D, más reputadas. Su trayectoria vital la avala y a sus rivales solo les queda mirarse en ella para intentar igualar sus virtudes. Pero si las versiones «básicas» están a gran nivel, hay una variante que vuelve locos a los más «quemados». Nos referimos al radical, deportivo y exclusivo M3 que tanta gloria ha dado a la Bayerische. Y más con esta última generación, pues está disponible con la práctica carrocería Touring.

El debut del BMW M3 Touring tuvo lugar hace unos días y mi compañero Diego Ávila os dio buena cuenta de él. Pues bien, ahora toca el turno de conocer una versión que por mucho que nos guste jamás llegará al mercado. Y no es que sea un total desconocido pues desde el año 1986 existe el BMW M3 pick up. Como sabrás no se trata de un modelo para su venta, pero durante todos estos años ha dado fiel servicio a la fábrica de BMW M sita en Garching.

Este BMW M3 pick up no será real, pero ya existió una versión así para uso interno de la marca…

En esta ocasión el creador del BMW M3 pick up no es la Bayerische. Estamos ante un render que sale de la mente creativa del diseñador gráfico X-Tomi Design. Para darle forma ha tomado como base la carrocería Touring que debutó hace unos días y no la cabrio que dio vida a los dos primeros M3 pick up. Para ello le ha aplicado ciertos cambios centrándose en la retirada de las puertas traseras y en cómo ha eliminado el techo dejando las barras.

Todo, para dar cabida a una generosa bañera de carga. Además, como curiosidad práctica (si puede verse de esta forma) en el lateral conserva una pequeña ventana de custodia. El resto de elementos de diseño del M3 Touring no se han movido. Esto es, mantiene el potente frontal con la generosa parrilla frontal o las grandes tomas de aire. Y hasta ahí, pues como ya hemos indicado a partir del pilar «B» el diseño creado por X-Tomi Design es totalmente nuevo.

Artículo relacionado: BMW M3 Touring, tras años de espera ya está con nosotros ¡Oficial!

Con todo, si alguna vez soñaste con ver un M3 pick up por las calles sentimos darte esta mala noticia. BMW jamás va a llevar a la cadena de montaje un producto como este. Las versiones que nacieron en 1986 y 2011 lo hicieron como parte de una campaña para el «April Fool day» (nuestro día de los Santos Inocentes) pero en este caso no parece que vayan a repetir la jugada. Una pena, porque a originalidad no le gana nadie y seguro que alguien lo compra…

Fuente – X-Tomi Design by Facebook