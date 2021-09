Tesla Model 2: Así podría ser el futuro compacto de la firma de Elon Musk

El éxito que rodea a Tesla no es casual. La firma que Elon Musk creó hace ya algo más de una década, ha pasado por vicisitudes de toda índole. Sin embargo, tras un arranque turbulento y problemas en las cadenas de montaje de casi todos sus modelos, parece que está cogiendo fuerza. Sobre todo, porque el Model 3 está siendo un éxito en los mercados donde está presente. Eso sí, que no se acostumbre mucho porque pronto tendrá que ceder su sitio.

Sí, porque un Tesla Model 2 (que es como podría llamarse) está a muy pocos meses de llegar. El futuro compacto eléctrico de la firma yanqui debería «democratizar» aún más la movilidad eléctrica. Esta es la misión que el Volkswagen ID.2 tiene encomendada para sí, pero los responsables de Tesla se la quieren apropiar. Y viendo el curso de sus ventas no sería nada raro que desplace a los bávaros. Ahora, con estos renders podemos imaginar cómo será.

El Tesla Model 2 debería llegar en 2023 y tener un precio de venta por debajo de 25 mil dólares…

Las especulaciones sobre el nacimiento de un Tesla Model 2 son recurrentes desde hace un tiempo. De hecho, alguna vez hemos traído algún que otro render para ilustrar cómo podría ser su diseño. En esta ocasión, de nuevo, traemos dos recreaciones gráficas que aporta un toque más maduro y quizá más cercano. Con todo, hay que dejar claro que no se basan en imágenes originales, aunque se inspiran en el teaser que publicaron en febrero.

En todo caso, este hipotético Tesla Model 2 presenta un diseño muy atractivo. Para dar forma al frontal han recurrido a su hermano mayor, el Model 3. De él toma prestadas las ópticas y gran parte de las líneas que vemos en el capó y paragolpes. La vista lateral es mucho más compacta, con una línea descendente del techo más arqueada. Tampoco podemos pasar por alto la integración en la carrocería de las manillas para abrir las puertas.

Por último está la zaga, la zona más original (o no) de estos renders. En ella podemos ver que las ópticas tienen un diseño en forma de Y totalmente minimalista. Ambas están unidas en el centro, aunque no por una tira LED, sino por un nervio que recorre el portón y que sitúa en el medio el logo de la marca. El diseño de la luna y del portón que da acceso al maletero es muy marcado, con líneas angulares que no estamos acostumbrados a ver en un Tesla.

Con todo, debemos ser sinceros y no engañarnos. Los detalles que hay sobre este hipotético Tesla Model 2 son muy pocos. Lo único que se sabe es que debería llegar en algún punto de 2023 y que está siendo desarrollado en el centro técnico que la firma de Musk tiene en Europa. Eso sí, también se dice (o rumorea) que la división china está trabajando en un vehículo compacto de similares características. Habrá que ver cuál da el primer paso… ¿No?

