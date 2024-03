Tesla Model 2: Llegará en 2025 por menos de 30 mil euros…

Elon Musk es el rey de los anuncios para crear hype. Gracias a su elocuencia para generar titulares Tesla ha crecido a la velocidad de la luz con respecto a otras firmas que están en su misma situación. El problema está en que cuando se lanza a hacer anuncios levanta tanto revuelo que luego, cuando no los cumple, muchos se el echan encima. Claro está nunca ha tenido muchos problemas porque sus fieles están ahí con él. Pero ¿Qué pasará con el Tesla Model 2?

Como ya sabes Tesla está desarrollando un hermanito menor para el Model 3. Con él no solo bajarán un escalón en la gama, también podrán pelear con modelos como los Volkswagen ID.3, Cupra Born o el rey del segmento el MG4. Sea como fuere, los planes para que este modelo llegue al mercado son «un tanto» viejos y ya tarda en llegar. Pero parece que en la casa de Palo Alto están en posición de fijar una fecha oficial y hasta un precio de venta. Toma nota.

Todo apunta a que el nuevo Tesla Model 2 iniciaría su producción en 2025…

Si haces un poco de memoria recordarás que Elon Musk anunció el Model 2 hace cuatro años. Fue en el año 2020 cuando dijo que habían iniciado su desarrollo y que no tardaría mucho en llegar. Sin embargo el tiempo ha ido pasando y todavía no lo han lanzado. Peor aún, todavía no hemos visto una sola unidad de pruebas por lo que a no ser que sea el mejor secreto del sector, parece que no estaría ni terminado. Aunque ahora hay información nueva.

Según varias fuentes, entre las que está Autocar, el «Project Redwood» llegará al mercado en 2025. Este es el nombre en clave del proyecto pero lo más interesante de todo es la previsión de ventas que ha hecho Tesla para todo el ciclo vital del modelo. Según anunció Musk, será de 700 millones de unidades cifra irreal e ilógica que lograría en base a un precio muy ajustado gracias a un revolucionario proceso productivo llamado «Unboxed».

Si recuerdas, el lanzamiento de la Cybertruck fue muy comentado por el proceso de producción que usa la marca. En el caso de su compacto apostarán por reducir el trabajo entre cada etapa de la línea de producción para así restar los costes de montaje y desmontaje. También reducirán los componentes o los simplificarán el proceso en aspectos como por ejemplo el montaje de los asientos o la carrocería fabricada en piezas de gran tamaño y prensado.

Otro apartado que debería mejorar con respecto a sus actuales modelos es el tren motopropulsor. Según Tesla con el Model 2 darán un nuevo paso hacia baterías más eficientes y ecológicas con un 75% menos de carburo de silicio y la eliminación de metales de tierras raras en sus nuevos motores eléctricos. Eso sí, por ahora todo dato del avance técnico es una incógnita por lo que habrá que esperar a su lanzamiento para saber cómo será en verdad…

Para venderse por debajo de los 30 mil euros… pero ¿Su precio va a ser competitivo con rivales como el MG4?

Todas estas novedades técnicas deberían ayudar al nuevo Tesla Model 2 a ser más barato. La marca de Musk dice en todos sitios que tendrá un precio inferior a 30 mil euros pero ¿Es una tarifa viable para que sea un éxito? Hoy día las casas chinas están «tirando» (literalmente) el mercado y coches como el MG4 están a la venta por menos de 20 mil euros. Por tanto, el Model 2 ha de ofrecer un factor diferencial muy potente para que sea un éxito real.

Esta precio de venta final parece aún más irreal si la producción va a tener lugar en la Gigafactory que Tesla tiene en Europa. Al parecer, lo que Musk busca es reducir los aranceles derivados de su manufactura en China y la posible guerra comercial que se podría repetir entre EEUU y la Unión Europea. Con todo, habrá que ver cómo se dan los acontecimientos porque el Model 2 está pensado para Europa y el Viejo Continente aún está inmaduro…

