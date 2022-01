¿Tienes un Mini clásico y lo quieres eléctrico? Pues esto has de hacer…

¿Tienes un Mini clásico y lo quieres eléctrico? Pues esto has de...

Los amantes de los vehículos clásicos saben que tras un coche «viejo» podemos estar ante una joya. Esto es así, aunque no guste a los amantes de la tecnología y, especialmente, a los legisladores y fanáticos del medio ambiente. No es que estemos en contra de proteger y cuidar el mundo, pero creemos que los coches mayores deben tener un espacio seguro que no los humille por hacer uso de motores de combustión interna gastones y contaminantes.

Esta visión del sector, que puede parecer «happy flower», también está llegando a los propios fabricantes. Y para dar con una fórmula que permita a los clásicos seguir viviendo dignamente, tenemos el proyecto Mini Recharged. La casa inglesa, ahora bajo el paraguas protector de BMW Group, ha puesto en marcha una iniciativa para que los Mini clásicos puedan dejar atrás su motor térmico y se pasen al bando eléctrico. Te contamos cómo lo logran…

El proyecto Mini Recharged conserva el motor térmico por si el propietario se «arrepiente» del cambio…

Básicamente es un proyecto que, manteniendo intacto el estado original del vehículo, reemplaza el motor por un tren motriz eléctrico. Para la ocasión han elegido un motor eléctrico que genera una potencia de hasta 90 kW (122,4 CV). Gracias a él, las prestaciones de estos modelos son destacables, con un paso de 0 a 100 kilómetros por hora en unos 9 segundos. La velocidad máxima, por su parte, no ha sido anunciada.

Con todo, para alimentarlo recurre a una batería de capacidad desconocida. Eso sí dicen que puede cargarse con una potencia de hasta 6,6 kW. En conjunto, la autonomía media homologada está en los 160 kilómetros. Respecto a las sensaciones dinámicas, Mini indica que el tacto a «kart» no se perderá en esta reconversión a eléctrico. De hecho, hacen hincapié en la aceleración instantánea y silencio de marcha…

Y te preguntarás ¿Hay más cambios? Pues aunque no lo creas, el grupo de instrumentos central es el original y se mantiene en su sitio. Ahora muestra información sobre la temperatura, la velocidad, la autonomía y la marcha seleccionada. Todo lo demás se queda tal cual está, de serie, aunque también existe la opción de realizar una restauración. En todo caso, Mini guarda el motor térmico por si el dueño se arrepiente.

Si te gusta esta transformación debemos darte una alegría y un un par de disgustos. La posibilidad de actualización está abierta a cualquier cliente, por lo que si quieres podrías dar el paso. Y ahora los peros. El programa, por ahora, sólo está disponible para clientes de Reino Unido y no han anunciado cuál será su precio. Por tanto, habrá que esperar para saber si se extiende a países como España o se limita al país de acogida de Sir Alec Issigonis.

